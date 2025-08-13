https://ria.ru/20250813/vengriya-2035018940.html
В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии - РИА Новости, 13.08.2025
В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
По данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште", сообщили в пресс-бюро СВР... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:41:00+03:00
2025-08-13T14:41:00+03:00
2025-08-13T14:55:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
еврокомиссия
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
европейская народная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште", сообщили в пресс-бюро СВР России."По данным СВР, председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" П. Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше", - говорится в сообщении СВР.Отмечается, что на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия.
https://ria.ru/20250812/orban-2034801224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), еврокомиссия, в мире, россия, урсула фон дер ляйен, европейская народная партия
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Еврокомиссия, В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Европейская народная партия
В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
СВР: фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены власти в Венгрии