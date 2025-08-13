https://ria.ru/20250813/vengriya-2035018940.html

В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии

По данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште", сообщили в пресс-бюро СВР... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште", сообщили в пресс-бюро СВР России."По данным СВР, председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" П. Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше", - говорится в сообщении СВР.Отмечается, что на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия.

