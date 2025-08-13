Рейтинг@Mail.ru
В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии - РИА Новости, 13.08.2025
14:41 13.08.2025 (обновлено: 14:55 13.08.2025)
В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
В СВР рассказали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште", сообщили в пресс-бюро СВР России."По данным СВР, председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" П. Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше", - говорится в сообщении СВР.Отмечается, что на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия.
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште", сообщили в пресс-бюро СВР России.
"По данным СВР, председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" П. Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше", - говорится в сообщении СВР.
Отмечается, что на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Жалкие": Орбан резко отреагировал на заявление лидеров ЕС по Украине
