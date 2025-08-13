https://ria.ru/20250813/ukraina-2035132082.html

Белый дом опроверг публикацию Times о новых российских регионах

Белый дом опроверг публикацию Times о новых российских регионах

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Белом доме опровергли информацию из статьи The Times о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными украинскими территориями."Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times", — написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.В публикации газеты The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщалось, что Стив Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями при неизменных де-юре границах Украины. Как утверждает издание, этот вопрос поднимался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву.Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошла 6 августа, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

