Белый дом опроверг публикацию Times о новых российских регионах - РИА Новости, 13.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 13.08.2025
Белый дом опроверг публикацию Times о новых российских регионах
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Белом доме опровергли информацию из статьи The Times о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными украинскими территориями."Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times", — написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.В публикации газеты The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщалось, что Стив Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями при неизменных де-юре границах Украины. Как утверждает издание, этот вопрос поднимался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву.Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошла 6 августа, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Белый дом опроверг публикацию Times о новых российских регионах

Белый дом опроверг данные Times о поддержанном Уиткоффом плане по Украине

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Белом доме опровергли информацию из статьи The Times о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными украинскими территориями.
"Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times", — написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.
В публикации газеты The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщалось, что Стив Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями при неизменных де-юре границах Украины. Как утверждает издание, этот вопрос поднимался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву.
Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошла 6 августа, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
