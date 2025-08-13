СМИ раскрыли, какой удар Уиткофф нанес по Зеленскому

https://ria.ru/20250813/ukraina-2035120673.html

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями Украины, сообщила газета The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США."При таком сценарии Россия будет осуществлять военный и экономический контроль над освобожденными регионами Украины. <…> Уиткофф поддерживает эту идею", — говорится в публикации.Как утверждает издание, этот вопрос поднимался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Отмечается, что подобная договоренность позволила бы Киеву обойти требование конституции о проведении всеукраинского референдума по вопросу изменения границ.Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошла 6 августа, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

