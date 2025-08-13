https://ria.ru/20250813/ukraina-2035120673.html
СМИ раскрыли, какой удар Уиткофф нанес по Зеленскому
СМИ раскрыли, какой удар Уиткофф нанес по Зеленскому - РИА Новости, 13.08.2025
СМИ раскрыли, какой удар Уиткофф нанес по Зеленскому
Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями Украины, сообщила РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T21:02:00+03:00
2025-08-13T21:02:00+03:00
2025-08-13T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_0:205:3063:1927_1920x0_80_0_0_667af954401ef92939baa233cf1bf909.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями Украины, сообщила газета The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США."При таком сценарии Россия будет осуществлять военный и экономический контроль над освобожденными регионами Украины. <…> Уиткофф поддерживает эту идею", — говорится в публикации.Как утверждает издание, этот вопрос поднимался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Отмечается, что подобная договоренность позволила бы Киеву обойти требование конституции о проведении всеукраинского референдума по вопросу изменения границ.Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошла 6 августа, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
https://ria.ru/20250813/ukraina-2035088768.html
https://ria.ru/20250813/ukraina-2035101117.html
https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035111317.html
россия
украина
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_d07c4732e6bc07181ff50f83927f416a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина с уиткоффом 6 августа, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли, какой удар Уиткофф нанес по Зеленскому
Times: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями