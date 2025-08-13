https://ria.ru/20250813/ukraina-2035088768.html
Фон дер Ляйен сделала странное заявление после переговоров с Зеленским
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам онлайн-беседы с американским президентом Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявила в соцсети X, что Украина и ЕС якобы больше всех хотят мирного решения конфликта."Вместе с Трампом, Зеленским и другими европейскими лидерами мы приняли очень хорошее решение. <...> Никто не хочет справедливого и прочного мира больше нас", — написала она.Глава ЕК добавила, что участвовавшие в видеоконференции политики обменялись мнениями о предстоящей двусторонней встрече лидеров России и США на Аляске и укрепили общую позицию по Украине. По ее словам, стороны продолжат взаимодействие.В среду прошла онлайн-конференция с участием главы Белого дома, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что беседа состоится в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
