Фон дер Ляйен сделала странное заявление после переговоров с Зеленским
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 13.08.2025 (обновлено: 22:08 13.08.2025)
Фон дер Ляйен сделала странное заявление после переговоров с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам онлайн-беседы с американским президентом Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами...
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам онлайн-беседы с американским президентом Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявила в соцсети X, что Украина и ЕС якобы больше всех хотят мирного решения конфликта."Вместе с Трампом, Зеленским и другими европейскими лидерами мы приняли очень хорошее решение. &lt;...&gt; Никто не хочет справедливого и прочного мира больше нас", — написала она.Глава ЕК добавила, что участвовавшие в видеоконференции политики обменялись мнениями о предстоящей двусторонней встрече лидеров России и США на Аляске и укрепили общую позицию по Украине. По ее словам, стороны продолжат взаимодействие.В среду прошла онлайн-конференция с участием главы Белого дома, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что беседа состоится в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам онлайн-беседы с американским президентом Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявила в соцсети X, что Украина и ЕС якобы больше всех хотят мирного решения конфликта.
"Вместе с Трампом, Зеленским и другими европейскими лидерами мы приняли очень хорошее решение. <...> Никто не хочет справедливого и прочного мира больше нас", — написала она.
Глава ЕК добавила, что участвовавшие в видеоконференции политики обменялись мнениями о предстоящей двусторонней встрече лидеров России и США на Аляске и укрепили общую позицию по Украине. По ее словам, стороны продолжат взаимодействие.
В среду прошла онлайн-конференция с участием главы Белого дома, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что беседа состоится в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
