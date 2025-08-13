https://ria.ru/20250813/ukraina-2035024435.html
На Западе потребовали жестко наказать Макрона из-за Украины
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Европейских лидеров следует наказать за то, что они ставят коллективную безопасность под угрозу из-за Украины, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Мы, европейцы, должны жестко наказать наших воинственных лидеров, а именно президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, польского премьера Дональда Туска, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Финляндии Александра Стубба и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, за то, что они подвергают опасности наш континент из-за страны, которая даже не входит в ЕС", — написал он.Профессор также призвал западных политиков "не наводить беспорядок в сфере европейской безопасности".Ранее лидеры Евросоюза выступили с заявлением по Украине, в котором обязались продолжать оказывать военную и дипломатическую помощь Киеву, а также вводить санкции против России.Кремль и Белый дом на прошлой неделе объявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Сегодня президент США заявил, что перед саммитом с Россией поговорит с лидерами Европы, он назвал их "прекрасными людьми", которые хотят сделки.
