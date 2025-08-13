https://ria.ru/20250813/ugroza-2034921379.html
На Камчатке миновала угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана
2025-08-13T05:18:00+03:00
происшествия
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана в населенных пунктах в Камчатском крае миновала, сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю. "Согласно видеоданным (Lisva) Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, угроза для населенных пунктов миновала", - сообщили в ведомстве. Накануне вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря. Специалисты прогнозировали возможное распространение пеплового шлейфа от извергающегося вулкана над Петропавловском-Камчатским и Елизово. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
