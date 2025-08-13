https://ria.ru/20250813/ugroza-2034921379.html

На Камчатке миновала угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана

На Камчатке миновала угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана - РИА Новости, 13.08.2025

На Камчатке миновала угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана

Угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана в населенных пунктах в Камчатском крае миновала, сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:18:00+03:00

2025-08-13T05:18:00+03:00

2025-08-13T05:18:00+03:00

происшествия

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410806_344:258:2616:1536_1920x0_80_0_0_01446e6d78b39606aeb9e92d50ac4dd2.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана в населенных пунктах в Камчатском крае миновала, сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю. "Согласно видеоданным (Lisva) Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, угроза для населенных пунктов миновала", - сообщили в ведомстве. Накануне вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря. Специалисты прогнозировали возможное распространение пеплового шлейфа от извергающегося вулкана над Петропавловском-Камчатским и Елизово. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034910791.html

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области