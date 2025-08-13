В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС
Пшидач: во встрече с Трампом участвовала узкая группа европейских политиков
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Небольшая группа европейских политиков приняла участие в онлайн-консультациях с президентом США Дональдом Трампом по Украине в среду, сообщил на брифинге глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.
По его словам, беседа длилась более часа, Польшу представлял президент Кароль Навроцкий.
"Там также присутствовали лидеры других стран: канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, глава ЕК, а также Владимир Зеленский и, конечно, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии. Это действительно была очень узкая группа европейских политиков, наиболее вовлеченных в эти вопросы", – отметил Пшидач.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".