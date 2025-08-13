Рейтинг@Mail.ru
В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/tramp-2035133784.html
В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС
В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС - РИА Новости, 13.08.2025
В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС
Небольшая группа европейских политиков приняла участие в онлайн-консультациях с президентом США Дональдом Трампом по Украине в среду, сообщил на брифинге глава... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T23:30:00+03:00
2025-08-13T23:30:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир зеленский
марчин пшидач
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a0de75e38e03c7f9f35bc5396140436.jpg
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Небольшая группа европейских политиков приняла участие в онлайн-консультациях с президентом США Дональдом Трампом по Украине в среду, сообщил на брифинге глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач. По его словам, беседа длилась более часа, Польшу представлял президент Кароль Навроцкий. "Там также присутствовали лидеры других стран: канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, глава ЕК, а также Владимир Зеленский и, конечно, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии. Это действительно была очень узкая группа европейских политиков, наиболее вовлеченных в эти вопросы", – отметил Пшидач. Как рассказал чиновник, Навроцкий изложил во время беседы позицию Польши, согласно которой Запад должен вести как можно более жесткую политику в отношении России и сохранять санкции. По его словам, польскому лидеру было важно донести это до Трампа перед встречей на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/tramp-2035133065.html
россия
аляска
сша
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c8ac0e8e369057b51d08201922ac1cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марчин пшидач, еврокомиссия, нато, европейский совет, встреча путина и трампа на аляске, евросоюз, украина, польша
В мире, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марчин Пшидач, Еврокомиссия, НАТО, Европейский совет, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Евросоюз, Украина, Польша
В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС

Пшидач: во встрече с Трампом участвовала узкая группа европейских политиков

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Небольшая группа европейских политиков приняла участие в онлайн-консультациях с президентом США Дональдом Трампом по Украине в среду, сообщил на брифинге глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.
По его словам, беседа длилась более часа, Польшу представлял президент Кароль Навроцкий.
"Там также присутствовали лидеры других стран: канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, глава ЕК, а также Владимир Зеленский и, конечно, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии. Это действительно была очень узкая группа европейских политиков, наиболее вовлеченных в эти вопросы", – отметил Пшидач.
Как рассказал чиновник, Навроцкий изложил во время беседы позицию Польши, согласно которой Запад должен вести как можно более жесткую политику в отношении России и сохранять санкции. По его словам, польскому лидеру было важно донести это до Трампа перед встречей на Аляске.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
CNN рассказал, как Трамп планирует добиваться прекращения огня на Украине
Вчера, 23:22
 
В миреРоссияАляскаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарчин ПшидачЕврокомиссияНАТОЕвропейский советВстреча Путина и Трампа на АляскеЕвросоюзУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала