https://ria.ru/20250813/tramp-2035133784.html

В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС

В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС - РИА Новости, 13.08.2025

В Польше рассказали о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС

Небольшая группа европейских политиков приняла участие в онлайн-консультациях с президентом США Дональдом Трампом по Украине в среду, сообщил на брифинге глава... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T23:30:00+03:00

2025-08-13T23:30:00+03:00

2025-08-13T23:30:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

дональд трамп

владимир зеленский

марчин пшидач

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a0de75e38e03c7f9f35bc5396140436.jpg

ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Небольшая группа европейских политиков приняла участие в онлайн-консультациях с президентом США Дональдом Трампом по Украине в среду, сообщил на брифинге глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач. По его словам, беседа длилась более часа, Польшу представлял президент Кароль Навроцкий. "Там также присутствовали лидеры других стран: канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, глава ЕК, а также Владимир Зеленский и, конечно, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии. Это действительно была очень узкая группа европейских политиков, наиболее вовлеченных в эти вопросы", – отметил Пшидач. Как рассказал чиновник, Навроцкий изложил во время беседы позицию Польши, согласно которой Запад должен вести как можно более жесткую политику в отношении России и сохранять санкции. По его словам, польскому лидеру было важно донести это до Трампа перед встречей на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

https://ria.ru/20250813/tramp-2035133065.html

россия

аляска

сша

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марчин пшидач, еврокомиссия, нато, европейский совет, встреча путина и трампа на аляске, евросоюз, украина, польша