Reuters узнало детали о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 13.08.2025
Reuters узнало детали о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Возможное место проведения встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским обсуждалось во время онлайн-встречи европейских лидеров и Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Ранее CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщал о том, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели. "(Во время - ред.) звонка Трампа с европейскими (лидерами - ред.) обсуждались возможные места для встречи между Зеленским, Трампом и Путиным после саммита на Аляске", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Возможное место проведения встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским обсуждалось во время онлайн-встречи европейских лидеров и Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщал о том, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели.
"(Во время - ред.) звонка Трампа с европейскими (лидерами - ред.) обсуждались возможные места для встречи между Зеленским, Трампом и Путиным после саммита на Аляске", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
