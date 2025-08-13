https://ria.ru/20250813/tramp-2035117945.html

Источник: власти Турции инициировали саммит Трампа, Путина и Зеленского

Источник: власти Турции инициировали саммит Трампа, Путина и Зеленского

АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Турецкие власти инициировали саммит по Украине на уровне лидеров, но конкретных решений пока нет, Турция могла бы стать "удобной площадкой" с её опытом посредничества, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщил, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели."На высшем уровне, лично господином президентом (Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.) был инициирован саммит лидеров РФ, США и Украины в Турции. Конкретных решений пока нет, но предложение в силе, прозвучало буквально вчера, во время переговоров господина президента с Владимиром Зеленским", - заявил собеседник агентства.По его словам, Турция является "идеальной площадкой" для саммита на уровне лидеров по Украине."С учётом того опыта посредничества, организационных навыков, имеющихся у Турции", - добавил источник.

