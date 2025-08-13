https://ria.ru/20250813/tramp-2035046626.html
"Будет наблюдать". Планы Трампа по саммиту на Аляске поразили журналиста
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное соглашение по Украине, пока Владимир Зеленский будет наблюдать за этим со стороны, написал РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аляска
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное соглашение по Украине, пока Владимир Зеленский будет наблюдать за этим со стороны, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вашингтон готовится к серьезным соглашениям с Москвой, а Украина будет просто наблюдать за этим со стороны", — заметил он.Журналист напомнил, что накануне переговоров Путина и Трампа американцы призвали Украину "реалистично оценить" свои военные перспективы.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
россия
аляска
украина
сша
