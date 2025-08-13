Рейтинг@Mail.ru
"Будет наблюдать". Планы Трампа по саммиту на Аляске поразили журналиста
16:18 13.08.2025
"Будет наблюдать". Планы Трампа по саммиту на Аляске поразили журналиста
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное соглашение по Украине, пока Владимир Зеленский будет наблюдать за этим со стороны, написал
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное соглашение по Украине, пока Владимир Зеленский будет наблюдать за этим со стороны, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вашингтон готовится к серьезным соглашениям с Москвой, а Украина будет просто наблюдать за этим со стороны", — заметил он.Журналист напомнил, что накануне переговоров Путина и Трампа американцы призвали Украину "реалистично оценить" свои военные перспективы.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное соглашение по Украине, пока Владимир Зеленский будет наблюдать за этим со стороны, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Вашингтон готовится к серьезным соглашениям с Москвой, а Украина будет просто наблюдать за этим со стороны", — заметил он.
Журналист напомнил, что накануне переговоров Путина и Трампа американцы призвали Украину "реалистично оценить" свои военные перспективы.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
Специальная военная операция на Украине
 
 
