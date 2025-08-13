https://ria.ru/20250813/tramp-2035013952.html

Трамп поговорит с европейскими лидерами перед саммитом с Россией

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне планируемого саммита с РФ, который пройдет в пятницу на Аляске, где может обсуждаться Украина, заявил, что вскоре поговорит с лидерами Европы, он назвал их "прекрасными людьми", которые хотят сделки."Я вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Они прекрасные люди, которые хотят достичь сделки", - говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social. Президент не привел никаких деталей разговора.В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. После этого запланирован выход к прессе канцлера ФРГ и Зеленского. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

