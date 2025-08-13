https://ria.ru/20250813/tramp-2034924113.html
"Агония": во Франции заявили об ударе Трампа по ЕС перед встречей с Путиным
2025-08-13T05:59:00+03:00
2025-08-13T05:59:00+03:00
2025-08-13T08:39:00+03:00
в мире
украина
сша
франция
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разрушил план ЕС, нацеленный на удержание за киевским режимом территорий на востоке Украины, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала."Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их (европейцев. — Прим. ред.) просто разнес", — сказал он.Политик выразил серьезные сомнения насчет того, что лидеры так называемой Коалиции желающих допустят какие-либо уступки Зеленскому по вопросу территорий."Все эти европейские ястребы, такие как (глава ЕК. — Прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен, (президент Франции. — Прим. ред.) Макрон, (премьер Британии. — Прим. ред.) Стармер, (глава евродипломатии. — Прим. ред.) Кая Каллас, разве они позволят ему (Зеленскому. — Прим. ред.) это сделать", — поинтересовался парламентарий.По его мнению, европейские политики лишь мешают достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, активно вмешиваясь и всячески заставляя Киев затягивать урегулирование конфликта.В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины.В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
в мире, украина, сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
