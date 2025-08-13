Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп готовит ультиматум к встрече с Путиным
01:46 13.08.2025 (обновлено: 12:08 13.08.2025)
СМИ: Трамп готовит ультиматум к встрече с Путиным
СМИ: Трамп готовит ультиматум к встрече с Путиным
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выдвинуть Украине и ЕС ультиматум, чтобы склонить их к миру по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет британский журнал The Economist."Это может поставить Украину и ее европейских союзников в безвыходное положение: либо подписать соглашение (с Россией. — Прим. ред.) и согласиться на перестройку европейской безопасности, либо отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдет и сократит разведывательную и военную поддержку Украины", — говорится в материале.Как утверждает издание, Трамп ясно дал понять, что именно он будет решать, что является "справедливой сделкой", проигнорировав антироссийские призывы европейцев."И он (Трамп. — Прим. ред.) ясно дал понять, что по-прежнему испытывает враждебность по отношению к Украине", — пишет автор статьи.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выдвинуть Украине и ЕС ультиматум, чтобы склонить их к миру по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет британский журнал The Economist.
"Это может поставить Украину и ее европейских союзников в безвыходное положение: либо подписать соглашение (с Россией. — Прим. ред.) и согласиться на перестройку европейской безопасности, либо отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдет и сократит разведывательную и военную поддержку Украины", — говорится в материале.
В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу
Как утверждает издание, Трамп ясно дал понять, что именно он будет решать, что является "справедливой сделкой", проигнорировав антироссийские призывы европейцев.
"И он (Трамп. — Прим. ред.) ясно дал понять, что по-прежнему испытывает враждебность по отношению к Украине", — пишет автор статьи.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине
