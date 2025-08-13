https://ria.ru/20250813/tramp-2034908373.html
Опрос: американцы считают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна
Опрос: американцы считают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна - РИА Новости, 13.08.2025
Опрос: американцы считают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп был осведомлен в той или иной степени о сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна против несовершеннолетних до начала официального расследования, следует из опроса, проведенного международным аналитическим центром YouGov. "Большинство американцев считают, что Трамп знал немного (27%) или много (44%) о сексуальных преступлениях, совершенных Эпштейном против несовершеннолетних девочек, до начала расследований в отношении Эпштейна. И только 8% говорят, что он ничего не знал об этом," – говорится в отчете YouGov. Как следует из опроса, рейтинг одобрения действий Трампа в контексте данного расследования остается на стабильно низком уровне (минус 39%). На этом фоне перевод сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл в тюрьму с повышенным уровнем безопасности в Техасе вызвал серьезное общественное недовольство, особенно среди демократов (59% против 32% у республиканцев). При этом 48% американцев не уверены в том, что Трамп поспособствовал этому переводу, в то время как 36% считают его причастным к этому. Президент США отрицает обвинения в тесных связях с Эпштейном, подчеркивая, что никогда не бывал на его частном карибском острове, где, по данным расследования, проводились вечеринки с участием несовершеннолетних. Единственное, что он признавал – рядовое общение с Эпштейном в светских кругах. Опрос был проведен среди 1635 совершеннолетних граждан США, зарегистрированных на YouGov, в период с 9 по 11 августа. Допустимая погрешность для всей выборки составляет около 3,5%.
