АТОР дала советы туристам на фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
18:03 13.08.2025
АТОР дала советы туристам на фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
АТОР дала советы туристам на фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российским туристам, в связи с частичным ограничением звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), рекомендуется во время путешествия положить достаточное количество денег на счет телефона, предупредить родственников, завершить неотложные звонки до выезда, а также рассмотреть альтернативные мессенджеры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Однако туристам, которые находятся за рубежом или собираются в поездку, лучше обезопасить себя на случай, если звонки действительно не будут проходить. Во-первых, следует положить достаточное количество денег на счет телефона. Столько, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. В конце концов, деньги не пропадут – их можно просто использовать потом, долго не пополняя счет", - посоветовали в ассоциации. Во-вторых, тревожных родственников и друзей в АТОР рекомендуют заранее предупредить, что такая проблема возможна. "И сказать им, что если они не дозвонились, это совершенно не значит, что у вас неприятности – это новые особенности работы сервиса. Писать сообщения по-прежнему можно в привычном режиме", - добавили в сообщении. "В-третьих, не откладывать дела, которые требуют созвонов, на период поездки – придется максимум задач решить до вылета, с территории РФ", - отметили в ассоциации. В АТОР напомнили, что альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов через интернет все равно есть - это и менее популярные зарубежные мессенджеры, и российские - например, VK-мессенджер или Max. "Интересно, что голосовые вызовы внутри себя позволяет даже почти позабытая многими, но живая социальная сеть Одноклассники", - заключили в АТОР.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российским туристам, в связи с частичным ограничением звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), рекомендуется во время путешествия положить достаточное количество денег на счет телефона, предупредить родственников, завершить неотложные звонки до выезда, а также рассмотреть альтернативные мессенджеры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам.
"Однако туристам, которые находятся за рубежом или собираются в поездку, лучше обезопасить себя на случай, если звонки действительно не будут проходить. Во-первых, следует положить достаточное количество денег на счет телефона. Столько, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. В конце концов, деньги не пропадут – их можно просто использовать потом, долго не пополняя счет", - посоветовали в ассоциации.
Во-вторых, тревожных родственников и друзей в АТОР рекомендуют заранее предупредить, что такая проблема возможна. "И сказать им, что если они не дозвонились, это совершенно не значит, что у вас неприятности – это новые особенности работы сервиса. Писать сообщения по-прежнему можно в привычном режиме", - добавили в сообщении.
"В-третьих, не откладывать дела, которые требуют созвонов, на период поездки – придется максимум задач решить до вылета, с территории РФ", - отметили в ассоциации.
В АТОР напомнили, что альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов через интернет все равно есть - это и менее популярные зарубежные мессенджеры, и российские - например, VK-мессенджер или Max. "Интересно, что голосовые вызовы внутри себя позволяет даже почти позабытая многими, но живая социальная сеть Одноклассники", - заключили в АТОР.
