Фон дер Ляйен хочет поменять Орбана на Мадьяра, сообщила СВР
Фон дер Ляйен хочет поменять Орбана на Мадьяра, сообщила СВР - РИА Новости, 13.08.2025
Фон дер Ляйен хочет поменять Орбана на Мадьяра, сообщила СВР
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изучает возможность привести к власти в Венгрии лидера оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петера Мадьяра в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T15:04:00+03:00
2025-08-13T15:04:00+03:00
2025-08-13T15:04:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изучает возможность привести к власти в Венгрии лидера оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петера Мадьяра в качестве главы правительства на смену неугодному ей Виктору Орбану, сообщила в среду Служба внешней разведки (СВР). "По данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше", - говорится в сообщении. По данным СВР, на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. "Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия", – отмечает СВР.
венгрия
Фон дер Ляйен хочет поменять Орбана на Мадьяра, сообщила СВР
СВР: фон дер Ляйен хочет привести к власти в Венгрии Мадьяра на смену Орбану