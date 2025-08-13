https://ria.ru/20250813/svo-2034998280.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО

Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 13.08.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО

Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Днепропетровской...

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Днепропетровской области и ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, и Сосновки в Днепропетровской области, а также Искры в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155 мм самоходных артиллерийских установки Krab польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

