Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 13.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 13.08.2025 (обновлено: 13:35 13.08.2025)
Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО
Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 13.08.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО
Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Днепропетровской... РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Днепропетровской области и ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, и Сосновки в Днепропетровской области, а также Искры в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155 мм самоходных артиллерийских установки Krab польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 280 военных в зоне группировки "Восток"

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Днепропетровской области и ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, и Сосновки в Днепропетровской области, а также Искры в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155 мм самоходных артиллерийских установки Krab польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
