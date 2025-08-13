https://ria.ru/20250813/svo-2034996832.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 13.08.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра"

Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T13:27:00+03:00

2025-08-13T13:27:00+03:00

2025-08-13T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - сообщается в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, Филия и Новопавловка в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей "Казак", пикап и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250813/pentagon-2034985462.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины