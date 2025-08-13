https://ria.ru/20250813/svo-2034996832.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра"
2025-08-13T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - сообщается в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, Филия и Новопавловка в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей "Казак", пикап и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
