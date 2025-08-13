Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 13.08.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 13.08.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий "Центра"
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - сообщается в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, Филия и Новопавловка в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей "Казак", пикап и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - сообщается в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, Филия и Новопавловка в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей "Казак", пикап и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
ВСУ находятся под угрозой окружения в Красноармейске, заявили в Пентагоне
