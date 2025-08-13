https://ria.ru/20250813/sud-2035129738.html

Ветеран через суд пытается вернуть квартиру, переданную вдове его сына

2025-08-13T22:49:00+03:00

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Ветеран Николай Кизюн подал в суд иск о возврате доли наследства к вдове своего сына - генерал-полковника, бывшего военного коменданта Чеченской Республики, рассказал РИА Новости адвокат истца Александр Зорин. История началась с того, что после смерти Сергея Кизюна, сына ветерана, осталось четверо наследников: помимо его отца, это вдова и двое детей. Всего в наследственную массу вошли три квартиры в Москве, участок с домом площадью около 1 тысячи квадратных метров в Подмосковье, автомобиль и счета в банках. По словам адвоката, вдова с внуком убедили деда написать отказ от наследства в пользу внука, что тот и сделал. Сам Николай Кизюн при этом проживает в одной из трех квартир, часть которой принадлежит сестре умершего. Вскоре после передачи имущества внуку дед узнал, что тот отказался от наследства в пользу матери, и подал иск в суд. "Сын Николая Фадеевича был генерал-полковник, главный военный комендант Чеченской Республики, он умер из-за проблем с сердцем внезапно, никакое завещание он составить не успел. Дедушка написал отказ от наследства в пользу внука, а тот, в свою очередь, отказался в пользу матери – вдовы умершего. Одну из квартир он (ветеран - ред.) получил за службу, еще при жизни сына он переписал ее в равных долях на дочь и сына, после его смерти дедушке досталась 1,8 доли в этой квартире. Николай Фадеевич сейчас находится в Москве в своей квартире и через два дня его могут выселить из квартиры, и он может стать бомжом, 15-го числа родственники вступают в наследство, мы подали иск к вдове, в котором просим признать недействительной подпись Николая Фадеевича в заявлении об отказе от наследства", – сказал адвокат. Он добавил, что изначально иск был подан к внуку, а после выяснения всех обстоятельств - и к вдове. Адвокат уточнил, что среди требований истец просит признать недействительным свидетельство о праве на наследство на квартиру, а также переводы с банковских счетов умершего. Зорин рассказал, что его доверитель Николай Кизюн имеет две грамоты от президента России Владимира Путина, от мэра Москвы Сергея Собянина, кроме того, Сергей Шойгу, будучи министром обороны, присвоил ему звание почетного специалиста военно-политических органов. Слушания по искам назначены 1 сентября.

