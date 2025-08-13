https://ria.ru/20250813/status-2034985335.html

Более 100 предпринимателей получили статус "социальный" в Амурской области

13.08.2025

Статус "социальный" получили 115 предпринимателей из Амурской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Статус "социальный" получили 115 предпринимателей из Амурской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Такой статус бизнесмены Амурской области могут получить с 2020 года. Уже 95 соцпредпринимателей региона за это время получили господдержку на общую сумму 45,4 миллиона рублей от областного министерства экономического развития. Социальными становятся бизнесмены, которые создают рабочие места для социально-уязвимых категорий граждан или решают социально-значимые проблемы региона, например, приобщают детей к спорту. Так, в 2023 году благовещенский предприниматель Сергей Шаранин открыл на базе нового корпуса школы №16 секцию рукопашного боя, а в прошлом году получил статус социального предпринимателя. По словам предпринимателя, он позволил получить льготный кредит на сумму 450 тысяч рублей. Деньги пойдут на оплату аренды помещения, закупку амуниции, инвентаря и оборудования для тренировок. Поддержку от государства в Приамурье получают предприятия с социальном уклоном. Например, они могут применять пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения и пользоваться льготными кредитами от Центра кредитной поддержки предпринимателей (ЦКПП). На сегодняшний день в ЦКПП региона действует десять программ поддержки.

