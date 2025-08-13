Рейтинг@Mail.ru
Более 100 предпринимателей получили статус "социальный" в Амурской области
12:39 13.08.2025
Более 100 предпринимателей получили статус "социальный" в Амурской области
Более 100 предпринимателей получили статус "социальный" в Амурской области - РИА Новости, 13.08.2025
Более 100 предпринимателей получили статус "социальный" в Амурской области
Статус "социальный" получили 115 предпринимателей из Амурской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Статус "социальный" получили 115 предпринимателей из Амурской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Такой статус бизнесмены Амурской области могут получить с 2020 года. Уже 95 соцпредпринимателей региона за это время получили господдержку на общую сумму 45,4 миллиона рублей от областного министерства экономического развития. Социальными становятся бизнесмены, которые создают рабочие места для социально-уязвимых категорий граждан или решают социально-значимые проблемы региона, например, приобщают детей к спорту. Так, в 2023 году благовещенский предприниматель Сергей Шаранин открыл на базе нового корпуса школы №16 секцию рукопашного боя, а в прошлом году получил статус социального предпринимателя. По словам предпринимателя, он позволил получить льготный кредит на сумму 450 тысяч рублей. Деньги пойдут на оплату аренды помещения, закупку амуниции, инвентаря и оборудования для тренировок. Поддержку от государства в Приамурье получают предприятия с социальном уклоном. Например, они могут применять пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения и пользоваться льготными кредитами от Центра кредитной поддержки предпринимателей (ЦКПП). На сегодняшний день в ЦКПП региона действует десять программ поддержки.
Более 100 предпринимателей получили статус "социальный" в Амурской области

Статус "социальный" присвоили 115 бизнесменам из Амурской области за 2025 год

Мужчина ставит печать на документах
Мужчина ставит печать на документах - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Мужчина ставит печать на документах . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Статус "социальный" получили 115 предпринимателей из Амурской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Такой статус бизнесмены Амурской области могут получить с 2020 года. Уже 95 соцпредпринимателей региона за это время получили господдержку на общую сумму 45,4 миллиона рублей от областного министерства экономического развития.
Социальными становятся бизнесмены, которые создают рабочие места для социально-уязвимых категорий граждан или решают социально-значимые проблемы региона, например, приобщают детей к спорту. Так, в 2023 году благовещенский предприниматель Сергей Шаранин открыл на базе нового корпуса школы №16 секцию рукопашного боя, а в прошлом году получил статус социального предпринимателя. По словам предпринимателя, он позволил получить льготный кредит на сумму 450 тысяч рублей. Деньги пойдут на оплату аренды помещения, закупку амуниции, инвентаря и оборудования для тренировок.
Поддержку от государства в Приамурье получают предприятия с социальном уклоном. Например, они могут применять пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения и пользоваться льготными кредитами от Центра кредитной поддержки предпринимателей (ЦКПП). На сегодняшний день в ЦКПП региона действует десять программ поддержки.
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Свыше 230 безработных в Приморье открыли дело благодаря кадровому центру
