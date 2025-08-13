Рейтинг@Mail.ru
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 13.08.2025 (обновлено: 07:17 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/starlink-2034927345.html
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане - РИА Новости, 13.08.2025
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане
Компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, начинала предоставлять услуг спутникового интернета на территории... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T07:04:00+03:00
2025-08-13T07:17:00+03:00
в мире
казахстан
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg
АЛМА-АТА, 13 авг - РИА Новости. Компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, начинала предоставлять услуг спутникового интернета на территории Казахстана, сообщает в среду пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. "С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также там напомнили, что 12 июня 2025 года минцифры республики и Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг. "Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - говорится в сообщении. Девятого июня пресс-служба минцифры сообщила, что к концу 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом более 3 тысяч сел, что охватит 99% всех сельских населенных пунктов Казахстана. В начале года глава цифрового ведомства Жаслан Мадиев также заявил, что в конце 2027 года мобильный интернет станет доступен на всех автодорогах республиканского и областного значения в Казахстане.
https://ria.ru/20250805/starlink-2033379424.html
https://ria.ru/20250731/kanada-2032487390.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_71d85cbc8310e5c7b95b33238c5a41eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, spacex
В мире, Казахстан, SpaceX
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане

В Казахстане заработал спутниковый интернет Starlink

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 13 авг - РИА Новости. Компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, начинала предоставлять услуг спутникового интернета на территории Казахстана, сообщает в среду пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
"С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Приложение Starlink на мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали
5 августа, 04:08
Также там напомнили, что 12 июня 2025 года минцифры республики и Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг.
"Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - говорится в сообщении.
Девятого июня пресс-служба минцифры сообщила, что к концу 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом более 3 тысяч сел, что охватит 99% всех сельских населенных пунктов Казахстана. В начале года глава цифрового ведомства Жаслан Мадиев также заявил, что в конце 2027 года мобильный интернет станет доступен на всех автодорогах республиканского и областного значения в Казахстане.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink
31 июля, 01:39
 
В миреКазахстанSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала