Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций
Вьетнамский ученый Зянг: Киев хочет сорвать диалог Путина и Трампа
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украинские власти стремятся сорвать диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вьетнамский эксперт по международным отношениям, доктор наук Хоанг Зянг, комментируя заявление Минобороны России о подготовке Киевом провокаций.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американского саммита, который запланирован на 15 августа.
"В настоящий момент от киевских властей не стоит ожидать ничего хорошего. Президент с истекшим сроком полномочий (Владимир - ред.) Зеленский и его команда готовы прибегнуть к жёстким и провокационным приёмам, чтобы сорвать встречу на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По крайней мере, киевские власти сделают что-нибудь, чтобы саммит на Аляске стал неважным, незначительным", - считает вьетнамский эксперт.
По его словам, российско-американский диалог может стать "смертельным ударом" для Зеленского.
"Зеленский хочет помешать реальному диалогу между Трампом и Путиным, потому что любые обсуждения между Россией и США без участия Зеленского станут для него смертельным ударом", - уверен доктор Хоанг Зянг.
Он отметил точность и релевантность по отношению к ситуации Зеленского фразы, сказанной недавно премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорившим о переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 августа сказал очень верно: "Если ты не сидишь за столом переговоров, значит, ты в меню", — и с этим Зеленский и стоящие за ним силы не смогут смириться", - подчеркнул вьетнамский эксперт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.