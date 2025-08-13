https://ria.ru/20250813/ssha-2035092488.html

Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций

Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций - РИА Новости, 13.08.2025

Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций

Украинские власти стремятся сорвать диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и создать негативный фон вокруг российско-американских... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T18:15:00+03:00

2025-08-13T18:15:00+03:00

2025-08-13T18:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украинские власти стремятся сорвать диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вьетнамский эксперт по международным отношениям, доктор наук Хоанг Зянг, комментируя заявление Минобороны России о подготовке Киевом провокаций. Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американского саммита, который запланирован на 15 августа. "В настоящий момент от киевских властей не стоит ожидать ничего хорошего. Президент с истекшим сроком полномочий (Владимир - ред.) Зеленский и его команда готовы прибегнуть к жёстким и провокационным приёмам, чтобы сорвать встречу на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По крайней мере, киевские власти сделают что-нибудь, чтобы саммит на Аляске стал неважным, незначительным", - считает вьетнамский эксперт. По его словам, российско-американский диалог может стать "смертельным ударом" для Зеленского. "Зеленский хочет помешать реальному диалогу между Трампом и Путиным, потому что любые обсуждения между Россией и США без участия Зеленского станут для него смертельным ударом", - уверен доктор Хоанг Зянг. Он отметил точность и релевантность по отношению к ситуации Зеленского фразы, сказанной недавно премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорившим о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 августа сказал очень верно: "Если ты не сидишь за столом переговоров, значит, ты в меню", — и с этим Зеленский и стоящие за ним силы не смогут смириться", - подчеркнул вьетнамский эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250813/cbs-2035088536.html

https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035060837.html

россия

сша

аляска

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, встреча путина и трампа на аляске, киев