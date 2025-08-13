Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 13.08.2025
Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций
Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций - РИА Новости, 13.08.2025
Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций
Украинские власти стремятся сорвать диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и создать негативный фон вокруг российско-американских... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украинские власти стремятся сорвать диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вьетнамский эксперт по международным отношениям, доктор наук Хоанг Зянг, комментируя заявление Минобороны России о подготовке Киевом провокаций. Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американского саммита, который запланирован на 15 августа. "В настоящий момент от киевских властей не стоит ожидать ничего хорошего. Президент с истекшим сроком полномочий (Владимир - ред.) Зеленский и его команда готовы прибегнуть к жёстким и провокационным приёмам, чтобы сорвать встречу на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По крайней мере, киевские власти сделают что-нибудь, чтобы саммит на Аляске стал неважным, незначительным", - считает вьетнамский эксперт. По его словам, российско-американский диалог может стать "смертельным ударом" для Зеленского. "Зеленский хочет помешать реальному диалогу между Трампом и Путиным, потому что любые обсуждения между Россией и США без участия Зеленского станут для него смертельным ударом", - уверен доктор Хоанг Зянг. Он отметил точность и релевантность по отношению к ситуации Зеленского фразы, сказанной недавно премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорившим о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 августа сказал очень верно: "Если ты не сидишь за столом переговоров, значит, ты в меню", — и с этим Зеленский и стоящие за ним силы не смогут смириться", - подчеркнул вьетнамский эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Эксперт прокомментировал слова Минобороны о подготовке Киевом провокаций

Вьетнамский ученый Зянг: Киев хочет сорвать диалог Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украинские власти стремятся сорвать диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вьетнамский эксперт по международным отношениям, доктор наук Хоанг Зянг, комментируя заявление Минобороны России о подготовке Киевом провокаций.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американского саммита, который запланирован на 15 августа.
Официальная резиденция президента США — Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского, сообщил CBS
Вчера, 17:59
"В настоящий момент от киевских властей не стоит ожидать ничего хорошего. Президент с истекшим сроком полномочий (Владимир - ред.) Зеленский и его команда готовы прибегнуть к жёстким и провокационным приёмам, чтобы сорвать встречу на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По крайней мере, киевские власти сделают что-нибудь, чтобы саммит на Аляске стал неважным, незначительным", - считает вьетнамский эксперт.
По его словам, российско-американский диалог может стать "смертельным ударом" для Зеленского.
"Зеленский хочет помешать реальному диалогу между Трампом и Путиным, потому что любые обсуждения между Россией и США без участия Зеленского станут для него смертельным ударом", - уверен доктор Хоанг Зянг.
Он отметил точность и релевантность по отношению к ситуации Зеленского фразы, сказанной недавно премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорившим о переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 августа сказал очень верно: "Если ты не сидишь за столом переговоров, значит, ты в меню", — и с этим Зеленский и стоящие за ним силы не смогут смириться", - подчеркнул вьетнамский эксперт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Видеоконференция Трампа и Зеленского будет засекречена, пишут СМИ
Вчера, 16:44
 
