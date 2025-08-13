https://ria.ru/20250813/ssha-2034917878.html

В США рассказали о тайном госте саммита на Аляске

2025-08-13T04:21:00+03:00

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Белый дом может разрешить Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен", — сказал он.По словам эксперта, Зеленскому стоит помнить, что его никто не приглашал, поэтому неожиданный визит грозит испортить и без того натянутые отношения с Трампом."Я думаю, что Зеленский просто бредит, если до сих думает, что может противоречить Трампу и ставить свои условия", — подчеркнул Дэвис.Главе киевского режима стоит более внимательнее относится к тому, что он говорит, иначе его ждут большие проблемы, заключил эксперт.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.

