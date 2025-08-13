Рейтинг@Mail.ru
08:54 13.08.2025
Ученые сообщили о высокой активности Солнца
Ученые сообщили о высокой активности Солнца
земля
российская академия наук
космос - риа наука
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Солнце в среду продолжит демонстрировать высокую активность по вспышкам, но имеется тенденция к её стабилизации, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная, с возможностью умеренных возмущений. Вспышечная активность - высокая, с тенденциями к стабилизации", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность - высокой, но без рисков для Земли.
земля
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Солнце в среду продолжит демонстрировать высокую активность по вспышкам, но имеется тенденция к её стабилизации, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная, с возможностью умеренных возмущений. Вспышечная активность - высокая, с тенденциями к стабилизации", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность - высокой, но без рисков для Земли.
