https://ria.ru/20250813/solntse-2034933763.html

Ученые сообщили о высокой активности Солнца

Ученые сообщили о высокой активности Солнца - РИА Новости, 13.08.2025

Ученые сообщили о высокой активности Солнца

Солнце в среду продолжит демонстрировать высокую активность по вспышкам, но имеется тенденция к её стабилизации, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T08:54:00+03:00

2025-08-13T08:54:00+03:00

2025-08-13T08:54:00+03:00

земля

российская академия наук

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_aa1f458e7d647b84df229a71e6fec45a.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Солнце в среду продолжит демонстрировать высокую активность по вспышкам, но имеется тенденция к её стабилизации, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная, с возможностью умеренных возмущений. Вспышечная активность - высокая, с тенденциями к стабилизации", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность - высокой, но без рисков для Земли.

https://ria.ru/20250812/solntse-2034846124.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, российская академия наук, космос - риа наука