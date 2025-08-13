https://ria.ru/20250813/solntse-2034933763.html
Ученые сообщили о высокой активности Солнца
Ученые сообщили о высокой активности Солнца - РИА Новости, 13.08.2025
Ученые сообщили о высокой активности Солнца
Солнце в среду продолжит демонстрировать высокую активность по вспышкам, но имеется тенденция к её стабилизации, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:54:00+03:00
2025-08-13T08:54:00+03:00
2025-08-13T08:54:00+03:00
земля
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_aa1f458e7d647b84df229a71e6fec45a.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Солнце в среду продолжит демонстрировать высокую активность по вспышкам, но имеется тенденция к её стабилизации, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная, с возможностью умеренных возмущений. Вспышечная активность - высокая, с тенденциями к стабилизации", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность - высокой, но без рисков для Земли.
https://ria.ru/20250812/solntse-2034846124.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fafbd608d2d027b55cec7423c0cc5ba4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
Ученые сообщили о высокой активности Солнца
Активность вспышек на Солнце остается высокой, но может снизиться в среду