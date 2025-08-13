https://ria.ru/20250813/rostki-2035104620.html

Гонки на китайских лодках "Дракон" пройдут в Казани к форуму "Ростки"

КАЗАНЬ, 13 авг – РИА Новости. Соревнования на китайских лодках "Дракон" пройдут 17 августа в Казани на озере Нижний Кабан в рамках культурной программы третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", сообщает оргкомитет форума. Соревнования на китайских лодках "Дракон" - это один из самых красивых и значимых праздников Китая, который символизирует командный дух, преемственность традиций и стремление к достижению общих целей. Празднику более двух тысяч лет, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Казани соревнования проводятся в четвертый раз. "Жителей Казани и гостей города ждет необычное и яркое зрелище - соревнования на китайских лодках "Дракон". На данный момент в гонки заявились 16 команд от компаний и ведомств, среди которых "Мегастрой", "Кориб", "АВТОКАМА", ПСБ, "Сетевая компания", министерство промышленности и торговли Татарстана, команда Haier и другие", - говорится в сообщении. Команды, подавшие заявки на участие в гонках, должны были найти лодку каноэ и украсить ее в ярком китайском стиле. "Гонки на китайских лодках станут не просто зрелищным событием, благодаря которому жители Казани смогут прикоснуться к культуре Поднебесной. Подобные соревнования демонстрируют интеграцию культур и взаимный интерес, усиливающий деловые связи", - отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Заезды проходят на лодках, на нос которых крепится голова дракона, на корму – его хвост. На судне сидят барабанщик, который задает темп и ритм движению, десять гребцов и рулевой на корме, который следит за курсом. В каждой команде по правилам должна быть одна женщина. В каждом заезде будут участвовать по шесть лодок. Победителем становится та лодка, нос которой первой пересечет финишную прямую. "Соревнования третий год подряд проходят при поддержке генерального консула КНР в Казани господина Сян Бо. Соревнования на лодке "Дракон" считаются национальным видом спорта в Китае, там он очень популярен. Наши соревнования - это, в первую очередь, не про спорт, а про дружбу с Китаем. Соревнования включают в себя также культурную программу, в которой будут представлены мастер-классы от студентов из Китая, национальные танцы, игра го", - рассказал исполнительный директор Федерации гребли на байдарках и каноэ Татарстана, главный судья соревнований Александр Васильев. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран. О своем участии заявили представители 59 регионов Российской Федерации и 24 территориальных административных подразделений Китая, в том числе 11 правительственных делегаций. Также будут представлены более 200 китайских компаний. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет форума заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.

