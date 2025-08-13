https://ria.ru/20250813/rossiya-2035053667.html

В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков

В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков - РИА Новости, 13.08.2025

В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков

Спрос на роверы (роботов-доставщиков) есть по всей России из-за дефицита кадров в доставке, поэтому важно, что власти РФ начали разрабатывать... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:27:00+03:00

2025-08-13T16:27:00+03:00

2025-08-13T16:27:00+03:00

россия

санкт-петербург

москва

антон шапарин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756288906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3366fba2db4d3ea0cea6227d721f4ff.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Спрос на роверы (роботов-доставщиков) есть по всей России из-за дефицита кадров в доставке, поэтому важно, что власти РФ начали разрабатывать экспериментально-правовой режим (ЭПР) для регулирования их движения по дорогам, заявил РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Минэкономразвития опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ, который узаконит присутствие роботов-доставщиков на улицах. Документ запустит новый ЭПР, в рамках которого власти установят отдельные правила движения для рободоставки, в том числе лимиты скорости. На каждый ровер будет оформляться страховка на случай ДТП с лимитом покрытия нанесенного ущерба. "Когда будет введен экспериментальный правовой режим для них, пока непонятно. Это вопрос и межведомственного согласования, и того, как в правительстве, с какой скоростью будут работать. Важно то, что в целом этот вопрос поднят, и будет абсолютно точно режим этот принят", - прокомментировал Шапарин. Российским городам такие услуги нужны как минимум по нескольким причинам, первая из которых - это дефицит кадров, подчеркнул эксперт. По его словам, в логистике этот дефицит сейчас уже оценивается в 1 миллион человек, и эта цифра будет расти. Вторая причина - значительное число работников доставки не имеют гражданства РФ, из-за чего могут возникать юридические коллизии, отметил Шапарин. "Дальше, где может начаться тестирование? Ну, сейчас тестирование происходит и в Москве, и в Иннополисе, и в Сириусе, и в других, собственно, потенциальных территориях, которые могут быть использованы. Их очень много, потому что спрос есть везде", - продолжил он. Вместе с тем на некоторых территориях есть объективные сложности для тестирования и использования таких роботов – например, это исторический центр Санкт-Петербурга с его высокими бордюрами, отметил эксперт. "А вот новые районы того же Петербурга вполне могут в данном случае быть востребованы", - добавил он.

https://ria.ru/20250730/lekarstva-2032258734.html

россия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, москва, антон шапарин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество