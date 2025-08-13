Рейтинг@Mail.ru
В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/rossiya-2035053667.html
В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков
В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков - РИА Новости, 13.08.2025
В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков
Спрос на роверы (роботов-доставщиков) есть по всей России из-за дефицита кадров в доставке, поэтому важно, что власти РФ начали разрабатывать... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:27:00+03:00
2025-08-13T16:27:00+03:00
россия
санкт-петербург
москва
антон шапарин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756288906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3366fba2db4d3ea0cea6227d721f4ff.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Спрос на роверы (роботов-доставщиков) есть по всей России из-за дефицита кадров в доставке, поэтому важно, что власти РФ начали разрабатывать экспериментально-правовой режим (ЭПР) для регулирования их движения по дорогам, заявил РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Минэкономразвития опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ, который узаконит присутствие роботов-доставщиков на улицах. Документ запустит новый ЭПР, в рамках которого власти установят отдельные правила движения для рободоставки, в том числе лимиты скорости. На каждый ровер будет оформляться страховка на случай ДТП с лимитом покрытия нанесенного ущерба. "Когда будет введен экспериментальный правовой режим для них, пока непонятно. Это вопрос и межведомственного согласования, и того, как в правительстве, с какой скоростью будут работать. Важно то, что в целом этот вопрос поднят, и будет абсолютно точно режим этот принят", - прокомментировал Шапарин. Российским городам такие услуги нужны как минимум по нескольким причинам, первая из которых - это дефицит кадров, подчеркнул эксперт. По его словам, в логистике этот дефицит сейчас уже оценивается в 1 миллион человек, и эта цифра будет расти. Вторая причина - значительное число работников доставки не имеют гражданства РФ, из-за чего могут возникать юридические коллизии, отметил Шапарин. "Дальше, где может начаться тестирование? Ну, сейчас тестирование происходит и в Москве, и в Иннополисе, и в Сириусе, и в других, собственно, потенциальных территориях, которые могут быть использованы. Их очень много, потому что спрос есть везде", - продолжил он. Вместе с тем на некоторых территориях есть объективные сложности для тестирования и использования таких роботов – например, это исторический центр Санкт-Петербурга с его высокими бордюрами, отметил эксперт. "А вот новые районы того же Петербурга вполне могут в данном случае быть востребованы", - добавил он.
https://ria.ru/20250730/lekarstva-2032258734.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756288906_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_1a583c82927ccda51595a1f667a2162d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, москва, антон шапарин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Антон Шапарин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков

Вице-президент НАС Шапарин: спрос на роботов-доставщиков есть по всей России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБеспилотный робот-доставщик перевозит посылки "Почты России" на одной из улиц в Москве
Беспилотный робот-доставщик перевозит посылки Почты России на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Беспилотный робот-доставщик перевозит посылки "Почты России" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Спрос на роверы (роботов-доставщиков) есть по всей России из-за дефицита кадров в доставке, поэтому важно, что власти РФ начали разрабатывать экспериментально-правовой режим (ЭПР) для регулирования их движения по дорогам, заявил РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Минэкономразвития опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ, который узаконит присутствие роботов-доставщиков на улицах. Документ запустит новый ЭПР, в рамках которого власти установят отдельные правила движения для рободоставки, в том числе лимиты скорости. На каждый ровер будет оформляться страховка на случай ДТП с лимитом покрытия нанесенного ущерба.
"Когда будет введен экспериментальный правовой режим для них, пока непонятно. Это вопрос и межведомственного согласования, и того, как в правительстве, с какой скоростью будут работать. Важно то, что в целом этот вопрос поднят, и будет абсолютно точно режим этот принят", - прокомментировал Шапарин.
Российским городам такие услуги нужны как минимум по нескольким причинам, первая из которых - это дефицит кадров, подчеркнул эксперт. По его словам, в логистике этот дефицит сейчас уже оценивается в 1 миллион человек, и эта цифра будет расти. Вторая причина - значительное число работников доставки не имеют гражданства РФ, из-за чего могут возникать юридические коллизии, отметил Шапарин.
"Дальше, где может начаться тестирование? Ну, сейчас тестирование происходит и в Москве, и в Иннополисе, и в Сириусе, и в других, собственно, потенциальных территориях, которые могут быть использованы. Их очень много, потому что спрос есть везде", - продолжил он.
Вместе с тем на некоторых территориях есть объективные сложности для тестирования и использования таких роботов – например, это исторический центр Санкт-Петербурга с его высокими бордюрами, отметил эксперт. "А вот новые районы того же Петербурга вполне могут в данном случае быть востребованы", - добавил он.
Лекарства в одной из аптек Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы
30 июля, 03:34
 
РоссияСанкт-ПетербургМоскваАнтон ШапаринМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала