"Демонизировать Путина". Орбан сделал резкое заявление о России
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 13.08.2025 (обновлено: 23:52 13.08.2025)
"Демонизировать Путина". Орбан сделал резкое заявление о России
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Европу в саботаже мирных усилий России по Украине.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Европу в саботаже мирных усилий России по Украине."Вместо того чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру. Это оставляет нас бессильными, пока другие решают нашу судьбу за нас. Хватит!" — потребовал он.Ранее, во вторник, Орбан заявил, что Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос только в том, когда стоящий за Киевом Запад это признает.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Европу в саботаже мирных усилий России по Украине.
"Вместо того чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру. Это оставляет нас бессильными, пока другие решают нашу судьбу за нас. Хватит!" — потребовал он.
"Агония": во Франции заявили об ударе Трампа по ЕС перед встречей с Путиным
Вчера, 05:59
Ранее, во вторник, Орбан заявил, что Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос только в том, когда стоящий за Киевом Запад это признает.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.
Трамп поговорит с европейскими лидерами перед саммитом с Россией
Вчера, 14:27
 
