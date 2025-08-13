https://ria.ru/20250813/rossiya-2035035238.html

"Демонизировать Путина". Орбан сделал резкое заявление о России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Европу в саботаже мирных усилий России по Украине. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил Европу в саботаже мирных усилий России по Украине."Вместо того чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру. Это оставляет нас бессильными, пока другие решают нашу судьбу за нас. Хватит!" — потребовал он.Ранее, во вторник, Орбан заявил, что Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос только в том, когда стоящий за Киевом Запад это признает.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.

