Из России экстрадировали мужчину, осужденного за сбыт наркотиков

Россия выдала Казахстану осужденного по делу о сбыте крупной партии наркотиков
АЛМА-АТА, 13 авг - РИА Новости. Россия выдала Казахстану его гражданина, осужденного за сбыт крупной партии наркотиков и шесть лет скрывавшегося от правосудия - теперь ему предстоит отбыть десять с половиной лет лишения свободы, сообщает в среду пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Генеральной прокуратурой республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.
Проясняется, что в 2014 году фигурант, действуя в составе группы по предварительному сговору, занимался сбытом наркотиков в особо крупном размере в Павлодаре на северо-востоке Казахстана. При транспортировке 66 килограммов марихуаны и 8 килограммов гашиша для дальнейшей продажи его задержали сотрудники полиции. "Однако в 2015 году приговором суда он был оправдан", - сообщили в генпрокуратуре.
По данным ведомства, позже оправдательный приговор был отменен по протесту прокурора, и суд назначил фигуранту десять с половиной лет лишения свободы. К тому времени злоумышленник скрылся и более шести лет находился в международном розыске. Сообщается, что в декабре прошлого года он был задержан на территории Московской области.
"В настоящее время он водворен в следственный изолятор и теперь ему предстоит отбыть вышеуказанное наказание", - заключили в генпрокуратуре.
