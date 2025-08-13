Рейтинг@Mail.ru
Из России экстрадировали мужчину, осужденного за сбыт наркотиков
08:58 13.08.2025 (обновлено: 09:00 13.08.2025)
Из России экстрадировали мужчину, осужденного за сбыт наркотиков
Из России экстрадировали мужчину, осужденного за сбыт наркотиков
Россия выдала Казахстану его гражданина, осужденного за сбыт крупной партии наркотиков и шесть лет скрывавшегося от правосудия - теперь ему предстоит отбыть... РИА Новости, 13.08.2025
АЛМА-АТА, 13 авг - РИА Новости. Россия выдала Казахстану его гражданина, осужденного за сбыт крупной партии наркотиков и шесть лет скрывавшегося от правосудия - теперь ему предстоит отбыть десять с половиной лет лишения свободы, сообщает в среду пресс-служба генеральной прокуратуры республики. "Генеральной прокуратурой республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства. Проясняется, что в 2014 году фигурант, действуя в составе группы по предварительному сговору, занимался сбытом наркотиков в особо крупном размере в Павлодаре на северо-востоке Казахстана. При транспортировке 66 килограммов марихуаны и 8 килограммов гашиша для дальнейшей продажи его задержали сотрудники полиции. "Однако в 2015 году приговором суда он был оправдан", - сообщили в генпрокуратуре. По данным ведомства, позже оправдательный приговор был отменен по протесту прокурора, и суд назначил фигуранту десять с половиной лет лишения свободы. К тому времени злоумышленник скрылся и более шести лет находился в международном розыске. Сообщается, что в декабре прошлого года он был задержан на территории Московской области. "В настоящее время он водворен в следственный изолятор и теперь ему предстоит отбыть вышеуказанное наказание", - заключили в генпрокуратуре.
казахстан, россия, павлодар
Казахстан, Россия, Павлодар
Из России экстрадировали мужчину, осужденного за сбыт наркотиков

Россия выдала Казахстану осужденного по делу о сбыте крупной партии наркотиков

АЛМА-АТА, 13 авг - РИА Новости. Россия выдала Казахстану его гражданина, осужденного за сбыт крупной партии наркотиков и шесть лет скрывавшегося от правосудия - теперь ему предстоит отбыть десять с половиной лет лишения свободы, сообщает в среду пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Генеральной прокуратурой республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.
Проясняется, что в 2014 году фигурант, действуя в составе группы по предварительному сговору, занимался сбытом наркотиков в особо крупном размере в Павлодаре на северо-востоке Казахстана. При транспортировке 66 килограммов марихуаны и 8 килограммов гашиша для дальнейшей продажи его задержали сотрудники полиции. "Однако в 2015 году приговором суда он был оправдан", - сообщили в генпрокуратуре.
По данным ведомства, позже оправдательный приговор был отменен по протесту прокурора, и суд назначил фигуранту десять с половиной лет лишения свободы. К тому времени злоумышленник скрылся и более шести лет находился в международном розыске. Сообщается, что в декабре прошлого года он был задержан на территории Московской области.
"В настоящее время он водворен в следственный изолятор и теперь ему предстоит отбыть вышеуказанное наказание", - заключили в генпрокуратуре.
КазахстанРоссияПавлодар
 
 
