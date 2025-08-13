Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ
19:47 13.08.2025 (обновлено: 22:58 13.08.2025)
Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ
Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ - РИА Новости, 13.08.2025
Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ
Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов в 2025/26 учебном году, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов в 2025/26 учебном году, сообщили на сайте ведомства. Рекомендации разработаны для оптимизации образовательной нагрузки.Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под себя в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, их разослали регионам. С учетом 5-дневной или 6-дневной недели разработаны:В расписания включены примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН. В каждом из вариантов для учеников с 1-го по 11-й классы первым уроком предусмотрены занятия из цикла "Разговоры о важном". Кроме того, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия – мои горизонты" для учащихся 6-11-х классов.
Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ

Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков в 1-11-х классах в 2025 г

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов в 2025/26 учебном году, сообщили на сайте ведомства.
Рекомендации разработаны для оптимизации образовательной нагрузки.
12 августа, 19:01
Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под себя в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, их разослали регионам.
С учетом 5-дневной или 6-дневной недели разработаны:
  • пять вариантов расписаний для уровня начального общего образования (1-4 классы)
  • шесть вариантов расписаний для уровня основного общего образования (5-9 классы)
  • 19 вариантов расписаний для уровня среднего общего образования (10-11 классы)
В расписания включены примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН.
В каждом из вариантов для учеников с 1-го по 11-й классы первым уроком предусмотрены занятия из цикла "Разговоры о важном". Кроме того, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия – мои горизонты" для учащихся 6-11-х классов.
