Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ

Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков в 1-11-х классах в 2025 г
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов в 2025/26 учебном году, сообщили на сайте ведомства.
Рекомендации разработаны для оптимизации образовательной нагрузки.
Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под себя в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, их разослали регионам.
С учетом 5-дневной или 6-дневной недели разработаны:
- пять вариантов расписаний для уровня начального общего образования (1-4 классы)
- шесть вариантов расписаний для уровня основного общего образования (5-9 классы)
- 19 вариантов расписаний для уровня среднего общего образования (10-11 классы)
В расписания включены примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН.
В каждом из вариантов для учеников с 1-го по 11-й классы первым уроком предусмотрены занятия из цикла "Разговоры о важном". Кроме того, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия – мои горизонты" для учащихся 6-11-х классов.