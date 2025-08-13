https://ria.ru/20250813/raspisanie-2035110503.html

Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ

Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ - РИА Новости, 13.08.2025

Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ

13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов в 2025/26 учебном году, сообщили на сайте ведомства. Рекомендации разработаны для оптимизации образовательной нагрузки.Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под себя в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, их разослали регионам. С учетом 5-дневной или 6-дневной недели разработаны:В расписания включены примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН. В каждом из вариантов для учеников с 1-го по 11-й классы первым уроком предусмотрены занятия из цикла "Разговоры о важном". Кроме того, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия – мои горизонты" для учащихся 6-11-х классов.

