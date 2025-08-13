https://ria.ru/20250813/pushilin-2034936084.html

Пушилин рассказал об успехах ВС России у границы Днепропетровской области

Пушилин рассказал об успехах ВС России у границы Днепропетровской области - РИА Новости, 13.08.2025

Пушилин рассказал об успехах ВС России у границы Днепропетровской области

Российские войска полностью контролируют ситуацию на линии фронта в ДНР, есть успехи на границе Днепропетровской области, сообщил глава республики Денис Пушилин РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T09:24:00+03:00

2025-08-13T09:24:00+03:00

2025-08-13T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

денис пушилин

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034085666_0:0:2517:1416_1920x0_80_0_0_9462695df6b64c8f77a4d49397db44a6.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские войска полностью контролируют ситуацию на линии фронта в ДНР, есть успехи на границе Днепропетровской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Если в целом говорить по линии фронта, то сейчас ситуация, скажем так, полностью контролируема нашими подразделениями. И это касается практически каждого направления, будь это Великоновоселковское направление, где сейчас основные бои, Александрограда, но это уже <...> границы Днепропетровской области. И мы видим там определенные успехи, несмотря на то что противник еще имеет возможность сопротивляться", — сказал он.Глава ДНР оценил ситуацию и на других участках фронта. Так, российские силы закрепились в районе села Торское на Краснолиманском направлении. Также они продвигаются после освобождения Часова Яра.На Красноармейском направлении ВСУ перебрасывают дополнительные резервы, включая подразделение батальона "Азов"*. Это происходит в преддверии саммита России и США на Аляске. Российские войска, в свою очередь, перерезают логистику украинских военных, вытесняя их с укреппозиций. "Наши бойцы сейчас заставляют как раз врага уже обороняться на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах", — указал Пушилин.Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250810/uzel-2034420989.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины