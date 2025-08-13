https://ria.ru/20250813/pushilin-2034936084.html
Пушилин рассказал об успехах ВС России у границы Днепропетровской области
Российские войска полностью контролируют ситуацию на линии фронта в ДНР, есть успехи на границе Днепропетровской области, сообщил глава республики Денис Пушилин РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские войска полностью контролируют ситуацию на линии фронта в ДНР, есть успехи на границе Днепропетровской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Если в целом говорить по линии фронта, то сейчас ситуация, скажем так, полностью контролируема нашими подразделениями. И это касается практически каждого направления, будь это Великоновоселковское направление, где сейчас основные бои, Александрограда, но это уже <...> границы Днепропетровской области. И мы видим там определенные успехи, несмотря на то что противник еще имеет возможность сопротивляться", — сказал он.Глава ДНР оценил ситуацию и на других участках фронта. Так, российские силы закрепились в районе села Торское на Краснолиманском направлении. Также они продвигаются после освобождения Часова Яра.На Красноармейском направлении ВСУ перебрасывают дополнительные резервы, включая подразделение батальона "Азов"*. Это происходит в преддверии саммита России и США на Аляске. Российские войска, в свою очередь, перерезают логистику украинских военных, вытесняя их с укреппозиций. "Наши бойцы сейчас заставляют как раз врага уже обороняться на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах", — указал Пушилин.Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.* Террористическая организация, запрещенная в России.
