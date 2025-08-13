https://ria.ru/20250813/peterburg-2034965576.html
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья - РИА Новости, 13.08.2025
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья
Полиция Санкт-Петербурга ищет родственника местной жительницы, который, по ее заявлению, оставил пожилую женщину без дома в поселке Репино и двух квартир общей... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T11:23:00+03:00
2025-08-13T11:23:00+03:00
2025-08-13T11:23:00+03:00
происшествия
репино
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет родственника местной жительницы, который, по ее заявлению, оставил пожилую женщину без дома в поселке Репино и двух квартир общей стоимостью около 34 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Во вторник в полицию Центрального района обратилась местная жительница 78 лет и заявила, что ее родственник обманом завладел ее недвижимостью. "(По словам заявительницы – ред.), её родственник обманным путем завладел её домом и участком в поселке Репино, а также двумя квартирами, расположенными в доме 68 по проспекту Маршала Жукова и в доме 3 по улице Маяковского. Общая сумма ущерба составила 33,95 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет предполагаемого мошенника, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250811/bomby-2034509662.html
https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034495334.html
репино
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, репино, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Репино, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья
В Петербурге родственник оставил пожилую женщину без дома и двух квартир