https://ria.ru/20250813/peterburg-2034965576.html

В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья

В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья - РИА Новости, 13.08.2025

В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья

Полиция Санкт-Петербурга ищет родственника местной жительницы, который, по ее заявлению, оставил пожилую женщину без дома в поселке Репино и двух квартир общей... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:23:00+03:00

2025-08-13T11:23:00+03:00

2025-08-13T11:23:00+03:00

происшествия

репино

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет родственника местной жительницы, который, по ее заявлению, оставил пожилую женщину без дома в поселке Репино и двух квартир общей стоимостью около 34 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Во вторник в полицию Центрального района обратилась местная жительница 78 лет и заявила, что ее родственник обманом завладел ее недвижимостью. "(По словам заявительницы – ред.), её родственник обманным путем завладел её домом и участком в поселке Репино, а также двумя квартирами, расположенными в доме 68 по проспекту Маршала Жукова и в доме 3 по улице Маяковского. Общая сумма ущерба составила 33,95 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет предполагаемого мошенника, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250811/bomby-2034509662.html

https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034495334.html

репино

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, репино, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)