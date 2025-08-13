Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья - РИА Новости, 13.08.2025
11:23 13.08.2025
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья - РИА Новости, 13.08.2025
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья
происшествия
репино
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет родственника местной жительницы, который, по ее заявлению, оставил пожилую женщину без дома в поселке Репино и двух квартир общей стоимостью около 34 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Во вторник в полицию Центрального района обратилась местная жительница 78 лет и заявила, что ее родственник обманом завладел ее недвижимостью. "(По словам заявительницы – ред.), её родственник обманным путем завладел её домом и участком в поселке Репино, а также двумя квартирами, расположенными в доме 68 по проспекту Маршала Жукова и в доме 3 по улице Маяковского. Общая сумма ущерба составила 33,95 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет предполагаемого мошенника, добавили в ГУМВД.
репино
санкт-петербург
происшествия, репино, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Репино, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья

В Петербурге родственник оставил пожилую женщину без дома и двух квартир

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет родственника местной жительницы, который, по ее заявлению, оставил пожилую женщину без дома в поселке Репино и двух квартир общей стоимостью около 34 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Во вторник в полицию Центрального района обратилась местная жительница 78 лет и заявила, что ее родственник обманом завладел ее недвижимостью.
"(По словам заявительницы – ред.), её родственник обманным путем завладел её домом и участком в поселке Репино, а также двумя квартирами, расположенными в доме 68 по проспекту Маршала Жукова и в доме 3 по улице Маяковского. Общая сумма ущерба составила 33,95 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет предполагаемого мошенника, добавили в ГУМВД.
ПроисшествияРепиноСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
