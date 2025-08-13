Рейтинг@Mail.ru
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани
10:40 13.08.2025 (обновлено: 11:39 13.08.2025)
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, в кабине присутствовали только инженеры, сообщила РИА Новости компания-производитель Navio.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, в кабине присутствовали только инженеры, сообщила РИА Новости компания-производитель Navio."Автономный грузовик первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа", — говорится в заявлении.Маршрут тягача проходил по скоростным трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток". С помощью компьютерного зрения грузовик выявляет помехи на дороге и отображает в системе, например, движущиеся рядом автомобили. Он также определяет количество полос встречного и попутного движения. Как отметили в Navio, обычно рейс из Петербурга в Казань занимает около 58 часов: водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. "Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до суток", — указали в компании.В июне 2023-го движение беспилотных грузовиков открыли на трассе М-11 "Нева", в апреле 2025-го — на Центральной кольцевой автомобильной дороге, а в 2026-м планируется запустить его и на М-12 "Восток". Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.
санкт-петербург
казань
россия
авто, санкт-петербург, казань, россия
Авто, Санкт-Петербург, Казань, Хорошие новости, Россия
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик Navio впервые проехал от Петербурга до Казани

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, в кабине присутствовали только инженеры, сообщила РИА Новости компания-производитель Navio.
"Автономный грузовик первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа", — говорится в заявлении.
Маршрут тягача проходил по скоростным трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток".
С помощью компьютерного зрения грузовик выявляет помехи на дороге и отображает в системе, например, движущиеся рядом автомобили. Он также определяет количество полос встречного и попутного движения.
Как отметили в Navio, обычно рейс из Петербурга в Казань занимает около 58 часов: водитель должен соблюдать режим труда и отдыха.
"Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до суток", — указали в компании.
В июне 2023-го движение беспилотных грузовиков открыли на трассе М-11 "Нева", в апреле 2025-го — на Центральной кольцевой автомобильной дороге, а в 2026-м планируется запустить его и на М-12 "Восток". Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.
