https://ria.ru/20250813/peterburg-2034949758.html

Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани - РИА Новости, 13.08.2025

Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, в кабине присутствовали только инженеры, сообщила РИА Новости компания-производитель Navio. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T10:40:00+03:00

2025-08-13T10:40:00+03:00

2025-08-13T11:39:00+03:00

авто

санкт-петербург

казань

хорошие новости

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034959096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_031981df92c1bad0e48804ed5e15682e.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, в кабине присутствовали только инженеры, сообщила РИА Новости компания-производитель Navio."Автономный грузовик первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа", — говорится в заявлении.Маршрут тягача проходил по скоростным трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток". С помощью компьютерного зрения грузовик выявляет помехи на дороге и отображает в системе, например, движущиеся рядом автомобили. Он также определяет количество полос встречного и попутного движения. Как отметили в Navio, обычно рейс из Петербурга в Казань занимает около 58 часов: водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. "Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до суток", — указали в компании.В июне 2023-го движение беспилотных грузовиков открыли на трассе М-11 "Нева", в апреле 2025-го — на Центральной кольцевой автомобильной дороге, а в 2026-м планируется запустить его и на М-12 "Восток". Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.

https://ria.ru/20250618/minpromtorg-2023689485.html

https://ria.ru/20250520/transport-2018000662.html

санкт-петербург

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспилотный грузовик на трассе из Петербурга в Казань Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани, рассказал РИА Новости производитель. 2025-08-13T10:40 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, санкт-петербург, казань, россия