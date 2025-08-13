Турецкая AJet запретила пользоваться пауэрбанками во время полета
Авиакомпания AJet запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками во время полета
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki Самолеты турецких авиакомпаний AJet
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Самолеты турецких авиакомпаний AJet. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Турецкая авиакомпания-лоукостер AJet запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками во время полета.
На аналогичный шаг ранее пошла другая компания-лоукостер Pegasus.
СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Анкаре
10 августа, 15:48
«
"По рекомендации Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM) запрещено использование во время полета портативных зарядных устройств (пауэрбанков) с литиевыми батареями мощностью до 100 Вт/ч, электронных сигарет, запасных или внешних аккумуляторов, их можно провозить в ручной клади", - цитирует телеканал TRT Haber заявление компании.
Для провоза литиевых батарей мощностью 100–160 Вт/ч потребуется разрешение авиакомпании, а аккумуляторы мощностью более 160 Вт/ч будет разрешено провозить в качестве багажа только при соблюдении определенных условий.
Генеральное управление гражданской авиации Турции (SHGM) рекомендовало в начале августа авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Министр комментировал инцидент, когда самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула 29 июля, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки.