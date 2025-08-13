https://ria.ru/20250813/pashinyan-2035101304.html

Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме

Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.08.2025

Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по воле Запада "сдал все", за что боролись многие поколения армян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T18:46:00+03:00

2025-08-13T18:46:00+03:00

2025-08-13T18:51:00+03:00

в мире

армения

сша

азербайджан

алексей журавлев

никол пашинян

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по воле Запада "сдал все", за что боролись многие поколения армян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "Пашинян добровольно сдал все, за что долгое время боролись многие поколения армян только потому, что так захотелось его западным хозяевам", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что Ереван ничего не получил взамен ни от Баку, ни от Вашингтона, а Зангезурский коридор так и вовсе передан на 99 лет в аренду американцам. "На примере Панамы можно посмотреть, чем это обычно заканчивается - попав на канал в качестве арендатора, США потом несколько десятилетий фактически контролировали страну. То же самое грозит теперь и Армении, которой ее же собственный премьер-министр торгует оптом и в розницу", - подытожил Журавлев.

https://ria.ru/20250809/dashnaktsutjun-2034357818.html

армения

сша

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, сша, азербайджан, алексей журавлев , никол пашинян, госдума рф