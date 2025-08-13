https://ria.ru/20250813/pashinyan-2035101304.html
Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме
2025-08-13T18:46:00+03:00
в мире
армения
сша
азербайджан
алексей журавлев
никол пашинян
госдума рф
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по воле Запада "сдал все", за что боролись многие поколения армян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "Пашинян добровольно сдал все, за что долгое время боролись многие поколения армян только потому, что так захотелось его западным хозяевам", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что Ереван ничего не получил взамен ни от Баку, ни от Вашингтона, а Зангезурский коридор так и вовсе передан на 99 лет в аренду американцам. "На примере Панамы можно посмотреть, чем это обычно заканчивается - попав на канал в качестве арендатора, США потом несколько десятилетий фактически контролировали страну. То же самое грозит теперь и Армении, которой ее же собственный премьер-министр торгует оптом и в розницу", - подытожил Журавлев.
