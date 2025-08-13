Рейтинг@Mail.ru
Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 13.08.2025 (обновлено: 18:51 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/pashinyan-2035101304.html
Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме
Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.08.2025
Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по воле Запада "сдал все", за что боролись многие поколения армян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T18:46:00+03:00
2025-08-13T18:51:00+03:00
в мире
армения
сша
азербайджан
алексей журавлев
никол пашинян
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по воле Запада "сдал все", за что боролись многие поколения армян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "Пашинян добровольно сдал все, за что долгое время боролись многие поколения армян только потому, что так захотелось его западным хозяевам", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что Ереван ничего не получил взамен ни от Баку, ни от Вашингтона, а Зангезурский коридор так и вовсе передан на 99 лет в аренду американцам. "На примере Панамы можно посмотреть, чем это обычно заканчивается - попав на канал в качестве арендатора, США потом несколько десятилетий фактически контролировали страну. То же самое грозит теперь и Армении, которой ее же собственный премьер-министр торгует оптом и в розницу", - подытожил Журавлев.
https://ria.ru/20250809/dashnaktsutjun-2034357818.html
армения
сша
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, азербайджан, алексей журавлев , никол пашинян, госдума рф
В мире, Армения, США, Азербайджан, Алексей Журавлев , Никол Пашинян, Госдума РФ
Пашинян торгует Арменией оптом и в розницу, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: Пашинян сдал все, за что боролись многие поколения армян

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по воле Запада "сдал все", за что боролись многие поколения армян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
«
"Пашинян добровольно сдал все, за что долгое время боролись многие поколения армян только потому, что так захотелось его западным хозяевам", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что Ереван ничего не получил взамен ни от Баку, ни от Вашингтона, а Зангезурский коридор так и вовсе передан на 99 лет в аренду американцам.
"На примере Панамы можно посмотреть, чем это обычно заканчивается - попав на канал в качестве арендатора, США потом несколько десятилетий фактически контролировали страну. То же самое грозит теперь и Армении, которой ее же собственный премьер-министр торгует оптом и в розницу", - подытожил Журавлев.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Армении заявили об ударе по суверенитету
9 августа, 19:03
 
В миреАрменияСШААзербайджанАлексей ЖуравлевНикол ПашинянГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала