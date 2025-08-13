https://ria.ru/20250813/ogranicheniya-2034918732.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T04:39:00+03:00
2025-08-13T04:39:00+03:00
2025-08-13T04:42:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгоград, сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, летевших в Волгоград", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
