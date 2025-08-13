https://ria.ru/20250813/oblako-2034934345.html
Пепловое облако достигло Петропавловска-Камчатского
Пепловое облако достигло Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 13.08.2025
Пепловое облако достигло Петропавловска-Камчатского
Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского, сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:04:00+03:00
2025-08-13T09:04:00+03:00
2025-08-13T10:22:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг — РИА Новости. Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского, сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН."Распространение пеплового облака на юго-запад от вулкана зафиксировано на спутниковом снимке Himawari-9. Пепловое облако размером 350х110 километров продолжает перемещаться на высоте 4,5 километра", — говорится в заявлении.По данным специалистов, в целом интенсивность выбросов снизилась до 5,5 километра над уровнем моря. В региональном управлении МЧС заявили, что угроза пеплопада в населенных пунктах миновала.При этом для авиации действует "оранжевый" код опасности.Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение началось 31 июля. За день до этого на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа зафиксировали выпадение пепла.
