В МИД рассказали о работе Москвы и Баку над вопросом освобождения россиян
МИД: Россия ведет переговоры с Азербайджаном о возвращении задержанных россиян
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москва ведет работу с Баку над вариантами освобождения и возвращения задержанных в Азербайджане российских граждан, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"В настоящее время с азербайджанской стороной ведется работа над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана", - сказал он в ходе брифинга в среду.
Азербайджанские СМИ 1 июля объявили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.