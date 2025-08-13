https://ria.ru/20250813/moskva-2034996196.html

В МИД рассказали о работе Москвы и Баку над вопросом освобождения россиян

В МИД рассказали о работе Москвы и Баку над вопросом освобождения россиян - РИА Новости, 13.08.2025

В МИД рассказали о работе Москвы и Баку над вопросом освобождения россиян

Москва ведет работу с Баку над вариантами освобождения и возвращения задержанных в Азербайджане российских граждан, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москва ведет работу с Баку над вариантами освобождения и возвращения задержанных в Азербайджане российских граждан, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."В настоящее время с азербайджанской стороной ведется работа над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана", - сказал он в ходе брифинга в среду.Азербайджанские СМИ 1 июля объявили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

