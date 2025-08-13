Рейтинг@Mail.ru
МИД исключил обсуждение статуса новых территорий на саммите на Аляске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 13.08.2025 (обновлено: 19:00 13.08.2025)
МИД исключил обсуждение статуса новых территорий на саммите на Аляске
МИД исключил обсуждение статуса новых территорий на саммите на Аляске
Территориальное устройство России закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению на предстоящей встрече Путина и Трампа, заявил заместитель директора... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Территориальное устройство России закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению на предстоящей встрече Путина и Трампа, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев."Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", — сказал он на брифинге.Другие заявления:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
МИД исключил обсуждение статуса новых территорий на саммите на Аляске

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
© РИА Новости
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Территориальное устройство России закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению на предстоящей встрече Путина и Трампа, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.
"Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", — сказал он на брифинге.
Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны
12 августа, 20:57
Другие заявления:
  • ВСУ усиливают террор против России по мере приближения саммита;
  • киевский режим рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти;
  • Путин и Трамп обсудят как украинский кризис, так и нормализацию двустороннего диалога;
  • решающим фактором оперативности организации российско-американских переговоров стала воля лидеров;
  • в саммите примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • встреча Европы и Киева по Украине политически и практически ничтожна, ЕС фактически саботирует мирные усилия;
  • Россия имеет право на контрмеры при использовании Европой ее активов для поддержки Украины;
  • Киев не дал формального ответа на предложение создать рабочие группы, озвученное после переговоров в Стамбуле, Москва рассчитывает, что они будут сформированы;
  • принципиальная позиция России по урегулированию неизменна — Путин озвучил ее в июне 2024 года;
  • в вопросе "обмена территориями" обсуждать нечего: территориальное устройство России закреплено в Конституции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
12 августа, 14:14

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Не спасет никто: Зеленский станет жертвой древнего проклятия Аляски
12 августа, 08:00
 
