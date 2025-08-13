МИД исключил обсуждение статуса новых территорий на саммите на Аляске
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Территориальное устройство России закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению на предстоящей встрече Путина и Трампа, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.
"Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", — сказал он на брифинге.
Другие заявления:
- ВСУ усиливают террор против России по мере приближения саммита;
- киевский режим рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти;
- Путин и Трамп обсудят как украинский кризис, так и нормализацию двустороннего диалога;
- решающим фактором оперативности организации российско-американских переговоров стала воля лидеров;
- в саммите примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров;
- встреча Европы и Киева по Украине политически и практически ничтожна, ЕС фактически саботирует мирные усилия;
- Россия имеет право на контрмеры при использовании Европой ее активов для поддержки Украины;
- Киев не дал формального ответа на предложение создать рабочие группы, озвученное после переговоров в Стамбуле, Москва рассчитывает, что они будут сформированы;
- принципиальная позиция России по урегулированию неизменна — Путин озвучил ее в июне 2024 года;
- в вопросе "обмена территориями" обсуждать нечего: территориальное устройство России закреплено в Конституции.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
