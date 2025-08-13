https://ria.ru/20250813/mid-2034988909.html

Киев оставил предложение создать рабочие группы без ответа, заявили в МИД

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании рабочих групп, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев."Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе", — сказал он на брифинге.Другие заявления:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.

