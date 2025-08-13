Рейтинг@Mail.ru
Киев оставил предложение создать рабочие группы без ответа, заявили в МИД
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 13.08.2025 (обновлено: 14:01 13.08.2025)
Киев оставил предложение создать рабочие группы без ответа, заявили в МИД
Киев оставил предложение создать рабочие группы без ответа, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025
Киев оставил предложение создать рабочие группы без ответа, заявили в МИД
Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании рабочих групп, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... РИА Новости, 13.08.2025
в мире
россия
специальная военная операция на украине
украина
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании рабочих групп, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев."Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе", — сказал он на брифинге.Другие заявления:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
россия
украина
Киев оставил предложение создать рабочие группы без ответа, заявили в МИД

МИД: Киев не дал формального ответа на предложение создать рабочие группы

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании рабочих групп, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.
"Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе", — сказал он на брифинге.

Россия во время третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля предложила создать три рабочие группы по урегулированию, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.

Другие заявления:
  • ВСУ усиливают террор против России по мере приближения саммита.
  • Киевский режим рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти.
  • Путин и Трамп обсудят как украинский кризис, так и нормализацию двустороннего диалога.
  • Решающим фактором оперативности организации российско-американских переговоров стала воля лидеров.
  • В саммите примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.
  • Встреча Европы и Киева по Украине политически и практически ничтожна, ЕС фактически саботирует мирные усилия.
  • Россия имеет право на контрмеры при использовании Европой ее активов для поддержки Украины.
  • Принципиальная позиция России по урегулированию неизменна, Путин озвучил ее в июне 2024 года.
  • В вопросе "обмена территориями" обсуждать нечего: территориальное устройство России закреплено в конституции.
Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Специальная военная операция на Украине
 
 
