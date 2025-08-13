В МИД прокомментировали использование Европой российских активов
МИД РФ: покушения ЕС на российские активы повлекут болезненный ответ
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", - сказал он в ходе брифинга.
В понедельник Еврокомиссия заявила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов.
Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
