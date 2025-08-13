Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали использование Европой российских активов - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 13.08.2025 (обновлено: 12:48 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/mid-2034986192.html
В МИД прокомментировали использование Европой российских активов
В МИД прокомментировали использование Европой российских активов - РИА Новости, 13.08.2025
В МИД прокомментировали использование Европой российских активов
Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:46:00+03:00
2025-08-13T12:48:00+03:00
россия
европа
в мире
киев
украина
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", - сказал он в ходе брифинга.Как отметил Фадеев, попытки ЕС использовать российские активы в интересах Украины не помогут киевскому режиму и не изменят ход СВО.В понедельник Еврокомиссия заявила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов.Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250811/kiev-2034616547.html
https://ria.ru/20250804/kiev-2033241571.html
россия
европа
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, в мире, киев, украина, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, кайя каллас
Россия, Европа, В мире, Киев, Украина, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, Кайя Каллас
В МИД прокомментировали использование Европой российских активов

МИД РФ: покушения ЕС на российские активы повлекут болезненный ответ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", - сказал он в ходе брифинга.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов России
11 августа, 16:16
Как отметил Фадеев, попытки ЕС использовать российские активы в интересах Украины не помогут киевскому режиму и не изменят ход СВО.
В понедельник Еврокомиссия заявила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов.
Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Украина попросила у Польши кредит на 120 миллионов евро
4 августа, 13:09
 
РоссияЕвропаВ миреКиевУкраинаСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала