Бывшая жена рассказала о мистической детали смерти Ивана Краско

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иван Краско прожил почти век, сыграл в 188 фильмах и четырежды женился. Но в последний момент судьба приготовила ему жестокую иронию. Почему человек, всю жизнь окруженный поклонницами, ушел из мира в полном одиночестве? Что за мистическое совпадение увидела в дате смерти 94-летнего актера его бывшая жена?Путь от сироты до народного артистаСудьба не баловала Ивана Краско с детства. Родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги под Ленинградом, в пять лет остался сиротой — воспитывала бабушка. После школы связал жизнь с флотом — окончил Балтийское высшее военно-морское училище, дослужился до капитан-лейтенанта.Флотская карьера его не прельщала. Поступил на филфак ЛГУ, но уже на третьем курсе понял — театральные подмостки манят больше, чем изучение языков.В 30 лет, когда сверстники уже во всю успешно строили карьеры, Краско стал студентом театрального института. Возраст не смущал — он знал, чего хочет. После получения диплома попал в Ленинградский академический Большой драматический театр им. М. Горького (ныне БДТ имени Г. А. Товстоногова), но больших ролей не доставалось. Переломом стал 1965 год, когда его взял театр Комиссаржевской.Этой сцене Краско отдал 55 лет жизни. Играл в "Костюмере", "Утоли моя печали", "Доходном месте". А параллельно снимался в кино — более 188 ролей за карьеру. Переломной стал сериал "Сержант милиции", после которого Краско стал узнаваемым лицом. Звание народного артиста России получил в 1992 году.Четыре жены и поиски любвиИстория браков Краско читается как роман со множеством любовных линий. Первая жена Екатерина Иванова подарила дочку Галину, и не выдержала богемной жизни мужа — постоянных съемок, гастролей, поклонниц. Развелись через четыре года.Второй женой стала учительница Кира Петрова. Она терпела многочисленные измены мужа и даже его уход к молодой любовнице. В этом браке родились дочь Юлия и сын Андрей Краско — будущая звезда сериалов. Союз длился 40 лет, пока Кира не умерла в 1997 году.Но при жизни с Кирой у Краско появился роман с театральной гримершей Галиной, которая родила ему внебрачную дочь Марину. Девушка долго не могла простить отцу, что он "забыл" упомянуть ее в мемуарах.Третьей женой стала Наталья Вяль — на 47 лет младше актера. Родила ему двоих сыновей — Ивана и Федора, но через 10 лет ушла к новому молодому избраннику.Последней попыткой стала 21-летняя студентка Наталья Шевель. Краско было 81, ей — 21. Разница в 60 лет не остановила актера, но молодая жена быстро начала изменять. Развелись через четыре года.Трагедия, которая сломала отцаСтрашным ударом стала смерть сына Андрея в 2006 году. Тот умер от сердечного приступа прямо на съемочной площадке сериала "Ликвидация", не дожив месяца до 49-летия.Андрей был талантлив — майора Краснова в "Агенте национальной безопасности" знала вся страна. Сначала ему было тяжело пробиваться из тени знаменитого папы, но к 40 годам мужчина стал звездой. Иван пережил сына на 19 лет.Последние годы угасанияСтарость была беспощадна к актеру, привыкшему быть в центре внимания. Краско потерял зрение и слух, не мог заниматься любимым столярным делом, читать книги. Перенес инфаркт, два микроинсульта, заболел раком."Иван Иванович сильно поник, когда у него упало зрение. В кино его давно не приглашали, а это придало бы ему сил", — рассказывает бывшая жена Наталья. Актер соглашался даже на скандальные ток-шоу — лишь бы не оставаться без публики.Еще в апреле он выходил на сцену театра Комиссаржевской, которому отдал 55 лет жизни. В больницу попал буквально из театра. "Как и мечтал — играть до последнего", — резюмировала Наталья Вяль.Одинокий финал ловеласаМужчина, который всю жизнь не мог прожить без женского внимания, последние годы провел фактически в одиночестве. Рядом остались только двое младших сыновей от Натальи Вяль — Ваня и Федор. Именно они помогали ухаживать за больным отцом.Остальные дети отвернулись. Старшая дочь Галина от первого брака даже сменила отчество. Внебрачная дочь Марина переехала в Нью-Йорк и годами не общалась с отцом. Примирились они только в 2019 году на телешоу.Последней женщиной рядом с Краско была 30-летняя сиделка Дарья Пашкова. Но и она была в отпуске, когда актера увезла скорая. "Ничего личного нас не связывало, у меня есть молодой человек, а к подопечному я относилась как к родному", — подчеркнула девушка.Желание покойного сынаИван Краско умер 9 августа. На следующий день, 10 августа, день рождения отмечал его сын Ваня — один из двух детей от третьего брака с Натальей Вяль."Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный", — рассказала Наталья в интервью. И тут же добавила подробность, от которой мурашки бегут по коже: "Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца. Когда не стало Андрея, то Иван Иванович признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил потерю сына".Похороны были запланированы на 11 августа. Но в последний момент церемонию перенесли на 13 августа. Об этом попросила дочь Юлия, которая живет в Польше и не успевала прилететь.Прощание прошло в театре Комиссаржевской, которому Краско отдал более полувека жизни. Его похоронили в Комарово рядом с сыном Андреем.

