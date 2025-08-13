Рейтинг@Mail.ru
Солнечная активность снизилась - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/kosmos-2035010937.html
Солнечная активность снизилась
Солнечная активность снизилась - РИА Новости, 13.08.2025
Солнечная активность снизилась
Солнечная активность снизилась в среду, при этом Земля выходит из выброшенных ранее быстрых потоков солнечной плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:13:00+03:00
2025-08-13T14:13:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131751/62/1317516208_0:329:1500:1173_1920x0_80_0_0_981c2a5156f67e5c0354db978dcf7f8d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Солнечная активность снизилась в среду, при этом Земля выходит из выброшенных ранее быстрых потоков солнечной плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "С утра наблюдается быстрое снижение всех основных факторов солнечной активности — как мощности солнечных вспышек, так и воздействия на Землю со стороны корональных дыр. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли пошла вниз примерно с 8 утра по московскому времени; это означает, что планета выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, в которые попала в конце прошлой недели", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что также на Солнце наблюдаются признаки исчерпания вспышечной энергии. Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза, примерно настолько же сократилась мощность наблюдаемых вспышек. При этом общую обстановку на Солнце учёные называли нестабильной. На нём продолжает наблюдаться большое число центров активности, в том числе новых, быстро растущих, рассказали учёные. "В то же время, крупные вспышки в такой ситуации становятся почти невозможны, как минимум на ближайшие 2-3 суток. Геомагнитная обстановка также, по сути, вернулась в зелёную зону", - добавили в Лаборатории. Какие-либо заметные изменения, по словам учёных, ожидаются не раньше начала выходных, пока о Солнце "на какое-то время, может быть, получится позабыть".
https://ria.ru/20250604/zatmeniya-2020959765.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131751/62/1317516208_0:188:1500:1313_1920x0_80_0_0_e361f98c42766356c428ada15aceb159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , в мире
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , В мире
Солнечная активность снизилась

ИКИ РАН сообщил о снижении солнечной активности

© Фото : NASA/SDOОпубликовано изображение активной вспышечной области на Солнце
Опубликовано изображение активной вспышечной области на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : NASA/SDO
Опубликовано изображение активной вспышечной области на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Солнечная активность снизилась в среду, при этом Земля выходит из выброшенных ранее быстрых потоков солнечной плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"С утра наблюдается быстрое снижение всех основных факторов солнечной активности — как мощности солнечных вспышек, так и воздействия на Землю со стороны корональных дыр. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли пошла вниз примерно с 8 утра по московскому времени; это означает, что планета выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, в которые попала в конце прошлой недели", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что также на Солнце наблюдаются признаки исчерпания вспышечной энергии. Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза, примерно настолько же сократилась мощность наблюдаемых вспышек.
При этом общую обстановку на Солнце учёные называли нестабильной. На нём продолжает наблюдаться большое число центров активности, в том числе новых, быстро растущих, рассказали учёные.
"В то же время, крупные вспышки в такой ситуации становятся почти невозможны, как минимум на ближайшие 2-3 суток. Геомагнитная обстановка также, по сути, вернулась в зелёную зону", - добавили в Лаборатории.
Какие-либо заметные изменения, по словам учёных, ожидаются не раньше начала выходных, пока о Солнце "на какое-то время, может быть, получится позабыть".
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Солнечные и лунные затмения: что это такое и когда будут в 2025 году
4 июня, 19:49
 
ЗемляРоссийская академия науквспышки на СолнцеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала