МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Солнечная активность снизилась в среду, при этом Земля выходит из выброшенных ранее быстрых потоков солнечной плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "С утра наблюдается быстрое снижение всех основных факторов солнечной активности — как мощности солнечных вспышек, так и воздействия на Землю со стороны корональных дыр. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли пошла вниз примерно с 8 утра по московскому времени; это означает, что планета выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, в которые попала в конце прошлой недели", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что также на Солнце наблюдаются признаки исчерпания вспышечной энергии. Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза, примерно настолько же сократилась мощность наблюдаемых вспышек. При этом общую обстановку на Солнце учёные называли нестабильной. На нём продолжает наблюдаться большое число центров активности, в том числе новых, быстро растущих, рассказали учёные. "В то же время, крупные вспышки в такой ситуации становятся почти невозможны, как минимум на ближайшие 2-3 суток. Геомагнитная обстановка также, по сути, вернулась в зелёную зону", - добавили в Лаборатории. Какие-либо заметные изменения, по словам учёных, ожидаются не раньше начала выходных, пока о Солнце "на какое-то время, может быть, получится позабыть".
