Украина усилила террористическую активность против России, заявили в МИД
11:35 13.08.2025 (обновлено: 12:00 13.08.2025)
Украина усилила террористическую активность против России, заявили в МИД
Украина усилила террористическую активность против России, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025
Украина усилила террористическую активность против России, заявили в МИД
Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов. Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - сказал он в ходе брифинга в среду.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин ранее отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
киев, россия, в мире, аляска, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Киев, Россия, В мире, Аляска, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Украина усилила террористическую активность против России, заявили в МИД

Украина усилила террористическую активность против РФ перед саммитом на Аляске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов. Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - сказал он в ходе брифинга в среду.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин ранее отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
КиевРоссияВ миреАляскаУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
