Украина усилила террористическую активность против России, заявили в МИД

2025-08-13T11:35:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов. Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - сказал он в ходе брифинга в среду.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин ранее отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

Новости

