Проходку нового участка второй линии метро начали в Казани
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:29 13.08.2025
Проходку нового участка второй линии метро начали в Казани
Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин дали старт строительству нового участка второй линии казанского метро в направлении Деревни... РИА Новости, 13.08.2025
КАЗАНЬ, 13 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин дали старт строительству нового участка второй линии казанского метро в направлении Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба главы республики. В настоящее время завершена проходка первого участка второй линии, прокладка которого началась в 2020 году. Длина первого участка составляет 5,4 километра - от улицы Фучика до улицы Сахарова, он включает четыре станции: "100-летия ТАССР" (с пересадкой на станцию "Дубравная" первой линии), "Академическая", "Зилант", "Тулпар". Сдать эти станции планируется в 2027 году. Мэр Казани осенью 2024 года сообщал РИА Новости, что рассматривается возможность дальнейшего строительства метро от станции на улице Фучика до Республиканской клинической больницы, что поможет снять транспортную напряженность на данном направлении. "Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку станции "100-летия ТАССР" казанского метрополитена на перекрестке улиц Юлиуса Фучика и Рихарда Зорге. Он дал старт проходке нового тоннеля", - говорится в сообщении. В строительстве задействованы две тоннелепроходческие машины - "Айсылу" и "Лейсан", на счету которых десятки километров проложенных тоннелей в казанском и московском метро. Генеральный директор "Казметростроя" Марат Рахимов рассказал о дальнейших планах строительства метрополитена в Казани. После станции "100-летия ТАССР" (с переходом на "Дубравную") последует "Деревня Универсиады", затем - Республиканская клиническая больница (РКБ), далее - "Березовая роща". В конце линии будет расположено электродепо. "Самое главное - у нас есть компетенции строить метро. В России есть только несколько городов, которые сами могут это делать. Мы самодостаточны. Наше огромное богатство - это вы, люди, которые делают это", - сказал Минниханов, общаясь с метростроевцами и работниками метрополитена. Мэр Казани от имени жителей столицы Татарстана выразил слова благодарности за развитие казанского метрополитена. "Завершен очередной этап проходки. Это важно для казанцев. Большое спасибо, бик зур рахмат", - сказал Метшин. В настоящее время казанский метрополитен состоит из одной линии протяженностью 16,8 километра, на которой расположены 11 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" (в переводе с татарского – "Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы", "Дубравная" (переход на вторую ветку). Строительство было начато в августе 1997 года. Первая ветка из пяти станций была введена в эксплуатацию в августе 2005 года (к 1000-летию города). Строительство первого участка второй ветки начато в 2020 году.
