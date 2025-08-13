Рейтинг@Mail.ru
В Польше выразили опасения из-за возможной капитуляции Украины
11:10 13.08.2025
В Польше выразили опасения из-за возможной капитуляции Украины
Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. РИА Новости, 13.08.2025
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. "Если Украина будет унижена, вынуждена капитулировать, это будет, прежде всего, колоссальным поражением для Польши, а во-вторых, поражением для президента... (Польши - ред.) Кароля Навроцкого", — сказал он в эфире телеканала Polsat. По словам Томчика, если Навроцкий не воспользуется своими отношениями с США, которые польский лидер называет исключительными, и Украина подпишет акт о капитуляции, это станет гигантской проблемой для Польши на долгие годы. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик.
"Если Украина будет унижена, вынуждена капитулировать, это будет, прежде всего, колоссальным поражением для Польши, а во-вторых, поражением для президента... (Польши - ред.) Кароля Навроцкого", — сказал он в эфире телеканала Polsat.
По словам Томчика, если Навроцкий не воспользуется своими отношениями с США, которые польский лидер называет исключительными, и Украина подпишет акт о капитуляции, это станет гигантской проблемой для Польши на долгие годы.
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
