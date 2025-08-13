https://ria.ru/20250813/kamchattsy-2034966074.html
Жители Камчатки смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам
Камчатцы с сентября смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам за 9000 рублей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 13.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Камчатцы с сентября смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам за 9000 рублей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "С сентября 2025 года запускаем программу субсидированных авиаперелетов во Владивосток. Теперь стоимость авиабилетов составит 9000 рублей для всех жителей Камчатки", - сообщил в своем Telegram-канале глава региона.Ранее перелет в столицу Дальнего Востока обходился камчатцам вдвое дороже, чем билеты в Москву. Инициатива стала результатом переговоров с федеральным центром. Губернатор выразил благодарность правительству РФ и министру транспорта России Андрею Никитину за поддержку в решении этого вопроса. Новая программа должна сделать авиаперелеты между ключевыми дальневосточными городами более доступными для жителей региона.
