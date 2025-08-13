Рейтинг@Mail.ru
Жители Камчатки смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/kamchattsy-2034966074.html
Жители Камчатки смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам
Жители Камчатки смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам - РИА Новости, 13.08.2025
Жители Камчатки смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам
Камчатцы с сентября смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам за 9000 рублей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T11:27:00+03:00
2025-08-13T11:27:00+03:00
владивосток
россия
камчатский край
владимир солодов
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Камчатцы с сентября смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам за 9000 рублей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. &quot;С сентября 2025 года запускаем программу субсидированных авиаперелетов во Владивосток. Теперь стоимость авиабилетов составит 9000 рублей для всех жителей Камчатки&quot;, - сообщил в своем Telegram-канале глава региона.Ранее перелет в столицу Дальнего Востока обходился камчатцам вдвое дороже, чем билеты в Москву. Инициатива стала результатом переговоров с федеральным центром. Губернатор выразил благодарность правительству РФ и министру транспорта России Андрею Никитину за поддержку в решении этого вопроса. Новая программа должна сделать авиаперелеты между ключевыми дальневосточными городами более доступными для жителей региона.
https://ria.ru/20250813/rosaviatsiya-2034908208.html
владивосток
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, камчатский край, владимир солодов, андрей никитин (политик)
Владивосток, Россия, Камчатский край, Владимир Солодов, Андрей Никитин (политик)
Жители Камчатки смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам

Стоимость авиабилетов с Камчатки во Владивосток с сентября составит 9000 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Камчатцы с сентября смогут летать во Владивосток по субсидированным тарифам за 9000 рублей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«

"С сентября 2025 года запускаем программу субсидированных авиаперелетов во Владивосток. Теперь стоимость авиабилетов составит 9000 рублей для всех жителей Камчатки", - сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

Ранее перелет в столицу Дальнего Востока обходился камчатцам вдвое дороже, чем билеты в Москву.
Инициатива стала результатом переговоров с федеральным центром. Губернатор выразил благодарность правительству РФ и министру транспорта России Андрею Никитину за поддержку в решении этого вопроса. Новая программа должна сделать авиаперелеты между ключевыми дальневосточными городами более доступными для жителей региона.
Стенд федерального агентства воздушного транспорта - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Росавиация потребовала от "Авроры" вернуть часть субсидий
00:17
 
ВладивостокРоссияКамчатский крайВладимир СолодовАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала