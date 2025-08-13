Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 13.08.2025 (обновлено: 10:04 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034939529.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 13.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатской группе реагирования (KVERT) ИВиС... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:49:00+03:00
2025-08-13T10:04:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатской группе реагирования (KVERT) ИВиС ДВО РАН."Землетрясение произошло в 05:31:11 UTC (16:31 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 52.0170° северной широты, 160.6745° восточной долготы на глубине 35,6 километра", - уточнили ученые.Также сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.5 в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение произошло в 06:38:00 UTC (17:38 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 51.9930° северной широты, 160.7923° восточной долготы на глубине 37,7 километров", - сообщили ученые.Это очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой 8.8, произошедшего 30 июля - самого сильного на Камчатке с 1952 года. Сейсмологи отмечают постепенное снижение частоты и мощности афтершоков. Магнитуда предыдущих афтершоков в течение сегодняшних суток составляла от 4,0 до 5,0.
https://ria.ru/20250813/oblako-2034934345.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

В 182 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатской группе реагирования (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"Землетрясение произошло в 05:31:11 UTC (16:31 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 52.0170° северной широты, 160.6745° восточной долготы на глубине 35,6 километра", - уточнили ученые.
Также сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.5 в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в 06:38:00 UTC (17:38 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 51.9930° северной широты, 160.7923° восточной долготы на глубине 37,7 километров", - сообщили ученые.
Это очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой 8.8, произошедшего 30 июля - самого сильного на Камчатке с 1952 года. Сейсмологи отмечают постепенное снижение частоты и мощности афтершоков. Магнитуда предыдущих афтершоков в течение сегодняшних суток составляла от 4,0 до 5,0.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Пепловое облако достигло Петропавловска-Камчатского
09:04
 
Петропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала