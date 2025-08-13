https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034939529.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатской группе реагирования (KVERT) ИВиС ДВО РАН."Землетрясение произошло в 05:31:11 UTC (16:31 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 52.0170° северной широты, 160.6745° восточной долготы на глубине 35,6 километра", - уточнили ученые.Также сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.5 в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение произошло в 06:38:00 UTC (17:38 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 51.9930° северной широты, 160.7923° восточной долготы на глубине 37,7 километров", - сообщили ученые.Это очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой 8.8, произошедшего 30 июля - самого сильного на Камчатке с 1952 года. Сейсмологи отмечают постепенное снижение частоты и мощности афтершоков. Магнитуда предыдущих афтершоков в течение сегодняшних суток составляла от 4,0 до 5,0.

