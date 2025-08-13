https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034939529.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 13.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатской группе реагирования (KVERT) ИВиС... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:49:00+03:00
2025-08-13T09:49:00+03:00
2025-08-13T10:04:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатской группе реагирования (KVERT) ИВиС ДВО РАН."Землетрясение произошло в 05:31:11 UTC (16:31 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 52.0170° северной широты, 160.6745° восточной долготы на глубине 35,6 километра", - уточнили ученые.Также сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.5 в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение произошло в 06:38:00 UTC (17:38 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 51.9930° северной широты, 160.7923° восточной долготы на глубине 37,7 километров", - сообщили ученые.Это очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой 8.8, произошедшего 30 июля - самого сильного на Камчатке с 1952 года. Сейсмологи отмечают постепенное снижение частоты и мощности афтершоков. Магнитуда предыдущих афтершоков в течение сегодняшних суток составляла от 4,0 до 5,0.
https://ria.ru/20250813/oblako-2034934345.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
В 182 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,0