Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километров - РИА Новости, 13.08.2025
06:31 13.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километров
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
евразия
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 14.30 по местному времени (2.30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 5,5 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 302 километра на юго-запад от вулкана", - сообщили ученые. Это уже третий выброс пепла из Ключевского за текущие сутки. Для авиации код опасности снижен с "красного" до "оранжевого". После предыдущего выброса пеплового столба на высоту 12 километров над уровнем моря облако пепла начало двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Специалисты допускают возможность выпадения незначительного количества пепла в краевом центре. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
камчатка
петропавловск-камчатский
евразия
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километров над уровнем моря

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"В 14.30 по местному времени (2.30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 5,5 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 302 километра на юго-запад от вулкана", - сообщили ученые.
Это уже третий выброс пепла из Ключевского за текущие сутки. Для авиации код опасности снижен с "красного" до "оранжевого". После предыдущего выброса пеплового столба на высоту 12 километров над уровнем моря облако пепла начало двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Специалисты допускают возможность выпадения незначительного количества пепла в краевом центре.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
На Камчатке за сутки зафиксировали 37 афтершоков
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийЕвразияРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
