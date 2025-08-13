https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034925774.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километров - РИА Новости, 13.08.2025

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T06:31:00+03:00

2025-08-13T06:31:00+03:00

2025-08-13T06:31:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

евразия

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410777_0:233:3164:2013_1920x0_80_0_0_5090fec3a993e4e82104d630d031597e.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 14.30 по местному времени (2.30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 5,5 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 302 километра на юго-запад от вулкана", - сообщили ученые. Это уже третий выброс пепла из Ключевского за текущие сутки. Для авиации код опасности снижен с "красного" до "оранжевого". После предыдущего выброса пеплового столба на высоту 12 километров над уровнем моря облако пепла начало двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Специалисты допускают возможность выпадения незначительного количества пепла в краевом центре. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034910791.html

камчатка

петропавловск-камчатский

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, евразия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области