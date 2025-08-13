https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034921838.html

Ключевскому вулкану на Камчатке присвоили "красный" код авиабезопасности

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Ключевскому вулкану на Камчатке вновь присвоен максимальный - "красный" код авиационной опасности после мощного пеплового выброса на высоту 12 километров, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные лаборатории LISVA Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. "Код авиационной опасности на Ключевском вновь сменился на "красный" после выброса пепла на высоту 12 километров", - сообщили в ведомстве. Пепловый шлейф распространяется в южном направлении, создавая потенциальную угрозу для населённых пунктов Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, а также Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Это второй за текущие сутки выброс пепла из вулкана Ключевской. После первого выброса, на высоту 7 километров уровень опасности для авиации был "оранжевый". В случае пеплопада спасатели рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, использовать респираторы, не заносить в дома одежду, в которой находились на улице. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

