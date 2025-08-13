Рейтинг@Mail.ru
Ключевскому вулкану на Камчатке присвоили "красный" код авиабезопасности - РИА Новости, 13.08.2025
05:24 13.08.2025
Ключевскому вулкану на Камчатке присвоили "красный" код авиабезопасности
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Ключевскому вулкану на Камчатке вновь присвоен максимальный - "красный" код авиационной опасности после мощного пеплового выброса на высоту 12 километров, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные лаборатории LISVA Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. "Код авиационной опасности на Ключевском вновь сменился на "красный" после выброса пепла на высоту 12 километров", - сообщили в ведомстве. Пепловый шлейф распространяется в южном направлении, создавая потенциальную угрозу для населённых пунктов Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, а также Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Это второй за текущие сутки выброс пепла из вулкана Ключевской. После первого выброса, на высоту 7 километров уровень опасности для авиации был "оранжевый". В случае пеплопада спасатели рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, использовать респираторы, не заносить в дома одежду, в которой находились на улице. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Ключевскому вулкану на Камчатке вновь присвоен максимальный - "красный" код авиационной опасности после мощного пеплового выброса на высоту 12 километров, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные лаборатории LISVA Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
"Код авиационной опасности на Ключевском вновь сменился на "красный" после выброса пепла на высоту 12 километров", - сообщили в ведомстве.
Камчатка
На Камчатке за сутки зафиксировали 37 афтершоков
01:22
Пепловый шлейф распространяется в южном направлении, создавая потенциальную угрозу для населённых пунктов Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, а также Вилючинска и Петропавловска-Камчатского.
Это второй за текущие сутки выброс пепла из вулкана Ключевской. После первого выброса, на высоту 7 километров уровень опасности для авиации был "оранжевый".
В случае пеплопада спасатели рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, использовать респираторы, не заносить в дома одежду, в которой находились на улице.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
Вчера, 12:20
 
