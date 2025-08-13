https://ria.ru/20250813/gosduma-2034921075.html
В Госдуме предложили отменить домашние задания на выходные
2025-08-13T05:14:00+03:00
2025-08-13T05:14:00+03:00
2025-08-13T11:26:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил исключить учебные занятия по субботам, а также отменить домашние задания на выходные дни для снижения нагрузки на школьников. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД планирует выработать предложения по изменению ситуации с домашним заданием школьников, звучат предложения об изменении подходов. "Для снижения нагрузки на школьников необходимо исключить учебные занятия по субботам, а также домашние задания на выходные дни", - сказал Миронов. Политик отметил, что, как и большинство педагогов, родителей, он считает, что отменить домашние задания полностью невозможно, так как это усугубит ситуацию с качеством знаний и обучения. "Домашние задания – важный инструмент самостоятельной работы, запоминания и повторения пройденного материала. При этом нагрузку на детей действительно нужно снижать", - добавил Миронов. По словам депутата, нужно исключить учебу по субботам. "В крайнем случае в этот день проводить только занятия спортивного, творческого, познавательного характера. Такие предложения мы будем вновь вносить в предстоящую осеннюю сессию", - сообщил он. Кроме того, лидер партии подчеркнул, что также необходимо снижать нагрузку на педагогов с повышением их зарплат. "Учителя перегружены, они работают на полторы-две ставки, заняты и внеурочной работой, и бюрократией. Подчас у них не остается ни времени, ни сил, чтобы найти баланс между урочной и домашней работой, прорабатывать интересные практические домашние задания. Поэтому для эффективности системы образования необходимо снижать нагрузку на педагогов с повышением их зарплат. Учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты, и это только на одну ставку, без допнагрузок и переработок. На этом настаивает наша фракция, в осеннюю сессию мы также будем поднимать этот вопрос", - подытожил Миронов.
